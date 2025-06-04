Атака украинских дронов на аэродромы стратегической авиации России повысила риск эскалации войны – США пытаются это предотвратить. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью Fox News .

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По словам Келлога, когда уничтожаются элементы ключевой инфраструктуры государства, в частности, компоненты ядерной триады, это значительно увеличивает риск непредсказуемых последствий.

«Вы не можете быть уверены, как отреагирует другая сторона. Это то, что сделала Украина… И именно этого мы стремимся избежать. Мы бы не хотели, чтобы конфликт дошел до такого предела», – сказал Келлог.

Он отметил, что в этих ударах дронами важен был не только фактический ущерб, как уничтожение бомбардировщиков, но и мощный психологический эффект.

«Эта операция стала серьезным ударом по имиджу России. Она продемонстрировала, что Украина не собирается сдаваться. По сути, Украина заявила: «Мы тоже способны играть по этим правилам», – отметил Келлог.

Контекст

1 июня СБУ провела спецоперацию «Паутина», во время которой FPV-дроны атаковали 41 стратегический бомбардировщик армии РФ на аэродромах «Дягилево» (Рязанская область), «Оленья» (Мурманская область), «Белая» (Иркутская область) и «Иваново» (Ивановская область).

Дроны, скрытые в грузовиках под мобильными деревянными укрытиями, доставлялись на территорию РФ. В нужный момент крыши укрытий дистанционно открывались, выпуская дроны для атаки самолетов А-50, Ту-95 и Ту-22М3, которые Россия использует для бомбардировок Украины. По данным OSINT-аналитика Криса Биггерса, на аэродроме «Белая» в Иркутской области уничтожены или повреждены по меньшей мере шесть самолетов, а в Мурманской области на аэродроме «Оленья» – по меньшей мере три.

В ходе операции «Паутина» было поражено 34% стратегической авиации России на четырех аэродромах. В результате атак дронами уничтожен 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, общей стоимостью более $7 млрд, сообщил глава СБУ Василий Малюк.