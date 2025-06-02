У ході операції «Павутина» було уражено 34% стратегічної авіації Росії на чотирьох аеродромах. Внаслідок атак дронами знищено 41 літак, зокрема А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, загальною вартістю понад $7 млрд. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

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Було уражено літаки стратегічної авіації на чотирьох російських аеродромах.

«Удар знищив 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на ключових аеродромах РФ. Це не лише потужний удар по ворожій авіації, а й відчутний ляпас терористичній сутності Росії», – заявив Малюк.

СБУ офіційно підтверджує, що внаслідок атак дронами уражено 41 літак стратегічної авіації, зокрема А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Загальна вартість знищеної техніки оцінюється у понад $7 млрд.

Малюк зазначив, що завдання знищити ворожі бомбардувальники поставив президент Володимир Зеленський. Сам голова СБУ керував підготовкою спецоперації, яка тривала понад півтора року.

Операція проводилася одночасно у трьох часових поясах і була логістично складною. Дрони СБУ атакували цілі на аеродромах «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Завдяки ретельному плануванню вдалося одночасно уразити рекордну кількість ворожих літаків.

«Ми діяли відповідно до законів війни, уражаючи виключно військові цілі – аеродроми та авіацію, яка атакує наші міста. Це реальна демілітаризація РФ. Наші удари триватимуть, доки Росія тероризує українців ракетами та «Шахедами», – наголосив Малюк.

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Контекст

1 червня СБУ провела спецоперацію «Павутина», під час якої FPV-дрони атакували 41 стратегічний бомбардувальник армії РФ на аеродромах «Дягілево» (Рязанська область), «Оленя» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).

Дрони, приховані у вантажівках під мобільними дерев’яними укриттями, доставлялися на територію РФ. У потрібний момент дахи укриттів дистанційно відкривалися, випускаючи дрони для атаки літаків А-50, Ту-95 і Ту-22М3, які Росія використовує для бомбардувань України. За даними OSINT-аналітика Кріса Біггерса, на аеродромі «Біла» в Іркутській області знищено або пошкоджено щонайменше шість літаків, а в Мурманській області на аеродромі «Оленя» – щонайменше три.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив про знищення щонайменше 13 російських літаків та пошкодження ще більшої кількості, не уточнюючи часовий період та спосіб знищення.