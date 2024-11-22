Найбільший український виробник металургійної продукції «Метінвест» економить $250 000 на рік завдяки ШІ-рішенню для контролю якості продукції. Про це розповів керівник R&D-центру Metinvest Digital Максим Баланюк під час свого виступу на конференції Forbes Tech 2024.

Ключові факти

Розроблене компанією ШІ-рішення для контролю якості продукції економить компанії «Метінвест» $250 000 на рік для одного підприємства, сказав Баланюк.

Наступна версія цього ШІ-рішення допоможе компанії збільшити цей показник вдвічі, прогнозує керівник R&D-центру Metinvest Digital.

Також компанія має свою ШІ-платформу Space, яке допомогає запобігати порушенням правил безпеки на виробництві.

Контекст

У штаті ІТ-компанії Metinvest Digital – близько 900 співробітників. Компанія входить до Групи «Метінвест».

Група «Метінвест» – найбільший український виробник та експортер металургійної продукції. Чистий збиток групи Metinvest B.V. (материнська компанія групи «Метінвест») у 2023 році скоротився до $194 млн проти $2,2 млрд за підсумками 2022-го. Виторг зменшився до $7,4 млрд із $8,3 млрд, показник EBITDA – до $861 млн з $1,8 млрд, свідчать фінансові результати групи за 2023 рік.