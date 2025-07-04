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Состав издательства и интернет-магазина «Наш Формат» пострадал от российской атаки на Киев

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

1 хв читання

Во время массированной атаки на Киев 4 июля Россия повредила склад книжного издательства и интернет-магазина «Наш Формат». Сотрудники не пострадали, сообщила пресс-служба компании.

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  • Взрывная волна и обломки разрушили фасад здания, в котором находился склад «Нашего Формата». «Выбиты все окна, повреждены перекрытия, обрушилась часть стен, есть разрушение внутри помещений склада и кабинета», – говорится в сообщении издательства.
  • В результате обстрела и тушения пожара пострадала часть книг. «Наш Формат» временно приостановил отправку заказов – их планируют возобновить на следующей неделе, по данным пресс-службы. Сайт и колл-центр интернет-магазина работают.
  • Ущерб еще подсчитывается, рассказали Forbes Ukraine в «Нашем Формате». «В первую очередь мы собираем стекло и обломки стен, – говорится в ответе пресс-службы компании. – Также собираем затопленные книги».
Поврежден состав издательства Наш Формат

Фото: «Наш Формат»/facebook.com/NashFormat

Поврежден состав издательства Наш Формат

Фото: «Наш Формат»/facebook.com/NashFormat

Поврежден состав издательства Наш Формат

Фото: «Наш Формат»/facebook.com/NashFormat

Поврежден состав издательства Наш Формат

Фото: «Наш Формат»/facebook.com/NashFormat

Поврежден состав издательства Наш Формат

Фото: «Наш Формат»/facebook.com/NashFormat

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Контекст

Издательство «Наш Формат» основано Владиславом Кириченко в 2006 году и входит в десятку крупнейших издательств Украины. Выручка компании в 2024-м составила более 172,15 млн грн, в I квартале 2025-го – более 45 млн грн дохода, по данным YouControl.

«Наш Формат» специализируется на издательстве украинской нонфакшен-литературы. Среди книг с самыми большими тиражами, которые печатались в 2023–2024 годах, – «Стихи из бойницы» Максима «Дали» Кривцова, «УПА. История непокоренных» Владимира Вятровича, Руслана Забилого, Игоря Деревянного и Петра Содоля, а также «Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток» Александра Михеда.

Главный канал продаж издательства – одноименный интернет-магазин «Наш Формат», рассказывала Forbes Ukraine в феврале 2025-го директор магазина Юлия Кушакова. Кроме собственных книг, на сайте «Нашего Формата» продают книги еще около сотни издательств. Выручка интернет-магазина «Наш Формат» в 2024 году составила почти 10,35 млн грн, по данным YouControl.

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