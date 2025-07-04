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Склад видавництва й інтернет-магазину «Наш Формат» постраждав від російської атаки на Київ

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

1 хв читання

Під час масованої атаки на Київ 4 липня Росія пошкодила склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». Співробітники не постраждали, повідомила пресслужба компанії.

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Деталі

  • Вибухова хвиля та уламки зруйнували фасад будівлі, в якій був розташований склад «Нашого Формату». «Вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині приміщень складу та кабінету», – йдеться у дописі видавництва. 
  • Внаслідок обстрілу та гасіння пожежі постраждала частина книжок. «Наш Формат» тимчасово призупинив відправлення замовлень – їх планують відновити наступного тижня, за даними пресслужби. Сайт і коллцентр інтернет-магазину працюють. 
  • Збитки ще підраховують, розповіли Forbes Ukraine у «Нашому Форматі». «В першу чергу ми збираємо скло та уламки стін, – йдеться у відповіді пресслужби компанії. – Також збираємо книжки, які затопило». 
Пошкоджено склад видавництва Наш Формат

Фото: «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

Пошкоджено склад видавництва Наш Формат

Фото: «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

Пошкоджено склад видавництва Наш Формат

Фото: «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

Пошкоджено склад видавництва Наш Формат

Фото: «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

Пошкоджено склад видавництва Наш Формат

Фото: «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

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Контекст

Видавництво «Наш Формат» засноване Владиславом Кириченком у 2006 році та входить до десятки найбільших видавництв України. Виторг компанії у 2024-му склав понад 172,15 млн грн, у І кварталі 2025-го – понад 45 млн грн доходу, за даними YouControl.

«Наш Формат» спеціалізується на видавництві української нонфакшн-літератури. Серед книг із найбільшими накладами, які друкувалися у 2023–2024 роках, – «Вірші з бійниці» Максима «Далі» Кривцова, «УПА. Історія нескорених» Володимира Вʼятровича, Руслана Забілого, Ігоря Деревʼяного та Петра Содоля, а також «Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід» Олександра Михеда. 

Головний канал продажу видавництва – однойменний інтернет-магазин «Наш Формат», розповідала Forbes Ukraine в лютому 2025-го директорка магазину Юлія Кушакова. Крім власних книг, на сайті «Нашого Формату» продають книги ще близько сотні видавництв. Виторг інтернет-магазину «Наш Формат» у 2024 році становив майже 10,35 млн грн, за даними YouControl. 

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