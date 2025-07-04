Під час масованої атаки на Київ 4 липня Росія пошкодила склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». Співробітники не постраждали, повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Вибухова хвиля та уламки зруйнували фасад будівлі, в якій був розташований склад «Нашого Формату». «Вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині приміщень складу та кабінету», – йдеться у дописі видавництва.

Внаслідок обстрілу та гасіння пожежі постраждала частина книжок. «Наш Формат» тимчасово призупинив відправлення замовлень – їх планують відновити наступного тижня, за даними пресслужби. Сайт і коллцентр інтернет-магазину працюють.

Збитки ще підраховують, розповіли Forbes Ukraine у «Нашому Форматі». «В першу чергу ми збираємо скло та уламки стін, – йдеться у відповіді пресслужби компанії. – Також збираємо книжки, які затопило».

Фото: «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat Фото: «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat Фото: «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat Фото: «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat Фото: «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Видавництво «Наш Формат» засноване Владиславом Кириченком у 2006 році та входить до десятки найбільших видавництв України. Виторг компанії у 2024-му склав понад 172,15 млн грн, у І кварталі 2025-го – понад 45 млн грн доходу, за даними YouControl.

«Наш Формат» спеціалізується на видавництві української нонфакшн-літератури. Серед книг із найбільшими накладами, які друкувалися у 2023–2024 роках, – «Вірші з бійниці» Максима «Далі» Кривцова, «УПА. Історія нескорених» Володимира Вʼятровича, Руслана Забілого, Ігоря Деревʼяного та Петра Содоля, а також «Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід» Олександра Михеда.

Головний канал продажу видавництва – однойменний інтернет-магазин «Наш Формат», розповідала Forbes Ukraine в лютому 2025-го директорка магазину Юлія Кушакова. Крім власних книг, на сайті «Нашого Формату» продають книги ще близько сотні видавництв. Виторг інтернет-магазину «Наш Формат» у 2024 році становив майже 10,35 млн грн, за даними YouControl.