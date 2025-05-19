США разрешили Австралии отправить списанные танки Abrams в Украину – ABC

Австралия получила разрешение США на поставку списанных танков M1A1 Abrams в Украину. Недавно к отправке морским путем подготовили первую партию из 49 танков, пишет местное издание ABC . Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе за поддержку, в то время как в США предупредили о нецелесообразности такого шага.

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Накануне, ходе встречи в Риме, Зеленский поблагодарил Альбанезе за начало отправки танков, являющихся частью пакета военной помощи Украине стоимостью 245 млн австралийских долларов (более $150 млн).

Перед началом транспортировки Австралия получила разрешение Вашингтона на экспорт танков в третью страну, несмотря на частный скептицизм американских чиновников.

«Еще в прошлом году мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков будет сложной, а на поле боя украинцам будет трудно их поддерживать», – сказал один из собеседников.

В апреле представитель австралийского Минобороны также выразил сомнения, нужны ли Украине эти танки. «Крыша танка – самое слабое место Abrams, а это война дронов», – отметил он.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес 19 мая подтвердил, что первая партия танков уже в пути, но отказался комментировать обеспокоенность США. «Мы тесно сотрудничаем с Украиной и Соединенными Штатами, чтобы обеспечить эту поставку», – заявил он.

Контекст

Решение о передаче танков стало частью более широкой поддержки Австралией Украины, которая с 2022 года предоставила военную помощь на сумму свыше 1,3 млрд австралийских долларов (более $800 млн). В 2024 году правительство Альбанезе столкнулось с критикой за отказ передать Украине списанные вертолеты Taipan, которые, по заявлению Минобороны страны, были слишком сложными для использования и обслуживания украинскими силами.

Украина просила США о поставках Abrams с первых недель войны, однако они были официально одобрены Вашингтоном только летом 2023 года. Партия из 31 танка была передана осенью того же года.

Отправка танков Abrams происходит на фоне дискуссий об их эффективности в войне, где дроны играют ключевую роль. В начале марта NYT писала, что почти две трети танков Abrams подбиты или захвачены. Однако Киев настаивает на важности этой техники для усиления бронетанковых подразделений.