США дозволили Австралії відправити списані танки Abrams до України – ABC

Австралія отримала дозвіл США на постачання списаних танків M1A1 Abrams до України. Нещодавно до відправлення морським шляхом підготували першу партію з 49 танків, пише місцеве видання ABC . Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністрові Австралії Ентоні Альбанезе за підтримку, тоді як у США попередили про недоцільність такого кроку.

Деталі

Під час зустрічі в Римі напередодні Зеленський подякував Альбанезе за початок відправлення танків, які є частиною пакета військової допомоги Україні вартістю 245 млн австралійських доларів (понад $150 млн).

Перед початком транспортування Австралія отримала дозвіл Вашингтона на експорт танків до третьої країни, попри приватний скептицизм американських посадовців.

«Ще минулого року ми попереджали австралійців, що відправлення цих танків буде складним, а на полі бою українцям буде важко їх підтримувати», – сказав один із співрозмовників.

У квітні представник австралійського Міноборони також висловив сумніви, чи потрібні Україні ці танки. «Дах танка є найслабшим місцем Abrams, а це війна дронів», – зазначив він.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес 19 травня підтвердив, що перша партія танків уже в дорозі, але відмовився коментувати занепокоєння США. «Ми тісно співпрацюємо з Україною та Сполученими Штатами, щоб забезпечити цю поставку», – заявив він.

Контекст

Рішення про передачу танків стало частиною ширшої підтримки Австралією України, яка з 2022 року надала військової допомоги на суму понад 1,3 млрд австралійських доларів (понад $800 млн). У 2024 році уряд Альбанезе зіткнувся з критикою за відмову передати Україні списані гелікоптери Taipan, які, за заявою Міноборони країни, були надто складними для використання та обслуговування українськими силами.

Україна просила США про постачання Abrams з перших тижнів війни, проте вони були офіційно схвалені Вашингтоном лише влітку 2023 року. Партію з 31 танка було передано восени того ж року.

Відправлення танків Abrams відбувається на тлі дискусій про їхню ефективність у війні, де дрони відіграють ключову роль. На початку березня NYT писала, що майже дві третини танків Abrams підбиті або захоплені. Проте Київ наполягає на важливості цієї техніки для посилення бронетанкових підрозділів.