Федеральний апеляційний суд США постановив, що президент Дональд Трамп може наразі продовжувати застосовувати свої глобальні мита. Про це пише Bloomberg 11 червня.

Деталі

Рішення, винесене Апеляційним судом США Федерального округу, подовжує попередню короткострокову відстрочку для адміністрації, яка оскаржує рішення суду нижчої інстанції, що минулого місяця заблокувало мита.

Міністерство юстиції стверджувало, що занепокоєння американських посадовців щодо триваючих торговельних переговорів переважають економічну шкоду, на яку скаржилися малі підприємства, що подали позов.

Суд у Вашингтоні поставив справу на прискорений розгляд, посилаючись на «винятково важливі питання», і призначив слухання на 31 липня.

Суд не надав детальних пояснень щодо підтримки адміністрації на цьому етапі, зазначивши в рішенні, що уряд виконав свій обов’язок довести, що продовження призупинення судової заборони нижчої інстанції є «виправданим». Жоден суддя не висловив незгоди.

Контекст

29 травня Федеральний торговельний суд США постановив, що президент Дональд Трамп перевищив свої повноваження, запроваджуючи широкомасштабні мита на більшість країн, і скасував їх. Проте вже наступного дня Федеральний апеляційний суд США тимчасово поновив дію мит, установлених Трампом у квітні 2025 року, щоб визначити, чи варто подовжувати призупинення рішення Суду міжнародної торгівлі. Раніше Торговий суд звинуватив Трампа в незаконному застосуванні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження для обґрунтування глобальних мит. Цей закон дозволяє президентові використовувати розширені повноваження у фінансовій сфері під час надзвичайних ситуацій, зокрема для запровадження санкцій.

Трамп виправдовував мита значними торговими дефіцитами США та проблемою наркотрафіку на кордоні, називаючи їх причинами національної надзвичайної ситуації. Судді вказали, що адвокати Трампа під час слухань стверджували, ніби мита були спрямовані на «тиск» на інші країни для досягнення вигідніших торговельних домовленостей.