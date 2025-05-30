Федеральний апеляційний суд США тимчасово відновив мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом у квітні 2025 року, щоб дати час для вирішення, чи призупиняти рішення Суду міжнародної торгівлі на триваліший період. Про це пишуть Reuters і Bloomberg .

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Мита повернули в дію наступного дня після того, як Торговий суд визнав, що Трамп перевищив свої повноваження, і наказав скасувати їх.

Апеляційний суд у Вашингтоні не пояснив свого рішення. Сторони мають до початку червня подати письмові аргументи щодо блокування тарифів: позивачі – до 5 червня, адміністрація – до 9 червня. Остаточне рішення ухвалить Верховний суд США.

Міністерство юстиції США, подаючи апеляцію, заявило, що рішення Торгового суду, яке зупинило дію частини мит, перешкоджає дипломатії уряду та втручається в президентські повноваження у зовнішній політиці.

Адміністрація Трампа також попросила Суд міжнародної торгівлі призупинити виконання свого наказу, поки триває апеляція.

Раніше Торговий суд звинуватив Трампа в неправомірному використанні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження для виправдання широких глобальних мит. Цей закон дозволяє президентові застосовувати розширені повноваження у фінансових питаннях під час надзвичайних ситуацій, зокрема для санкцій.

Трамп обґрунтовував мита торговими дефіцитами США та наркоторгівлею на кордоні, називаючи їх національними надзвичайними ситуаціями. Судді зазначили, що юристи Трампа під час слухань заявляли, що мита мали на меті «тиснути» на інші країни для укладення вигідніших торговельних угод.

Контекст

На початку квітня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на товари з понад 180 країн і територій, окрім Росії, КНДР, Куби та Білорусі, які вже перебувають під санкціями. Для України встановили мито в 10%.

9 квітня Трамп призупинив дію мит для всіх країн, крім Китаю, де мита зросли до 145%, тоді як для інших країн базова ставка залишилася 10%. У відповідь 10 квітня ЄС відклав запровадження власних мит на товари зі США на 90 днів, хоча спочатку їх планували ввести з 15 квітня.

Середина квітня ознаменувалася погрозами Трампа підняти мита на китайські товари до 245%. У відповідь Китай підвищив тарифи на американські товари з 84% до 125%. Обидві сторони, США та Китай, домовилися з 14 травня знизити взаємні мита на 90 днів.

23 травня Трамп запропонував запровадити 50-відсоткові мита на товари з ЄС із 1 червня, заявивши, що переговори з Євросоюзом зайшли в глухий кут через його небажання йти на компроміс. Водночас він зазначив, що мита не застосовуватимуться до товарів, виготовлених або зібраних у США. 26 травня Трамп переніс запровадження цих мит на 9 липня.