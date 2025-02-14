Суд взял под стражу нардепа Бондаря по делу о завладении более 140 млн грн «Укрзализныци»

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения действующему нардепу Виктору Бондарю, которого САП называет одним из организаторов завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО «Укрзализныця», сообщает пресс-служба прокуратуры 14 февраля.

Ключевые факты

По данным САП, подозреваемый не внес 100 млн грн залога, определенного судом. Поэтому обвинение обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения из залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к Бондарю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Во исполнение решения суда подозреваемый был заключен под стражу в зале суда.

Контекст

Бондарь является внефракционным депутатом. Ранее он возглавлял политическую партию «Відродження», а затем руководил депутатской группой «За майбутнє».

17 января Бондарю сообщили о подозрении, следствие считает его одним из организаторов завладения более 140 млн грн средств «Укрзализныци» при закупке кабельно-проводниковой продукции.

По версии следствия, нардеп совместно с предпринимателем разработал преступную схему завладения средствами УЗ при поставке продукции по завышенным ценам. После этого подозреваемые якобы вступили в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо УЗ и другие лица, осуществлявшие неформальный контроль за деятельностью компании, отметило следствие.

Так называемый «бэк-офис», организованный членами второй организованной группы, позволял осуществлять неформальный контроль деятельности предприятия, а при уплате участникам группы части денежных средств помогал принимать решения, в частности для победы подконтрольных предпринимателю компаний в закупках УЗ.

24 января ВАКС не взял народного депутата Бондаря под стражу и избрал ему меру пресечения в виде залога в 100 млн грн. У него было пять дней после оглашения решения на внесение залога.