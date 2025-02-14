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Суд взял под стражу нардепа Бондаря по делу о завладении более 140 млн грн «Укрзализныци»

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения действующему нардепу Виктору Бондарю, которого САП называет одним из организаторов завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО «Укрзализныця», сообщает пресс-служба прокуратуры 14 февраля.

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Ключевые факты

  • По данным САП, подозреваемый не внес 100 млн грн залога, определенного судом. Поэтому обвинение обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения из залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.
  • Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к Бондарю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн грн залога.
  • Во исполнение решения суда подозреваемый был заключен под стражу в зале суда.

Контекст

Бондарь является внефракционным депутатом. Ранее он возглавлял политическую партию «Відродження», а затем руководил депутатской группой «За майбутнє».

17 января Бондарю сообщили о подозрении, следствие считает его одним из организаторов завладения более 140 млн грн средств «Укрзализныци» при закупке кабельно-проводниковой продукции.

По версии следствия, нардеп совместно с предпринимателем разработал преступную схему завладения средствами УЗ при поставке продукции по завышенным ценам. После этого подозреваемые якобы вступили в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо УЗ и другие лица, осуществлявшие неформальный контроль за деятельностью компании, отметило следствие.

Так называемый «бэк-офис», организованный членами второй организованной группы, позволял осуществлять неформальный контроль деятельности предприятия, а при уплате участникам группы части денежных средств помогал принимать решения, в частности для победы подконтрольных предпринимателю компаний в закупках УЗ.

24 января ВАКС не взял народного депутата Бондаря под стражу и избрал ему меру пресечения в виде залога в 100 млн грн. У него было пять дней после оглашения решения на внесение залога.

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