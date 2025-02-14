Суд взяв під варту нардепа Бондаря у справі про заволодіння понад 140 млн грн «Укрзалізниці»

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід чинному нардепу Віктору Бондарю, якого САП називає одним з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця», повідомляє пресслужба прокуратури 14 лютого.
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Ключові факти
- За даними САП, підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом. Тож обвинувачення звернулося до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
- Суд частково задовольнив клопотання та застосував до Бондаря запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.
- На виконання рішення суду підозрюваного взяли під варту в залі суду.
Контекст
Бондар є позафракційним депутатом. Раніше він очолював політичну партію «Відродження», а потім керував депутатською групою «За майбутнє».
17 січня Бондарю повідомили про підозру, слідство вважає його одним з організаторів заволодіння понад 140 млн грн коштів «Укрзалізниці» при закупівлі кабельно-провідникової продукції.
За версією слідства, нардеп спільно з підприємцем розробив злочинну схему заволодіння коштами УЗ при постачанні продукції за завищеними цінами. Після цього підозрювані начебто вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа УЗ та інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю компанії, зазначило слідство.
Так званий «бек-офіс», який організували члени другої організованої групи, дозволяв здійснювати неформальний контроль діяльності підприємства, а за умови сплати учасникам групи частини грошових коштів допомагав ухвалювати рішення, зокрема для перемоги підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях УЗ.
24 січня ВАКС не взяв народного депутата Бондаря під варту і обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн. Він мав пʼять днів після оголошення рішення на внесення застави.
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