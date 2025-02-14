Суд взяв під варту нардепа Бондаря у справі про заволодіння понад 140 млн грн «Укрзалізниці»

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід чинному нардепу Віктору Бондарю, якого САП називає одним з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця», повідомляє пресслужба прокуратури 14 лютого.

Ключові факти

За даними САП, підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом. Тож обвинувачення звернулося до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до Бондаря запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

На виконання рішення суду підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Контекст

Бондар є позафракційним депутатом. Раніше він очолював політичну партію «Відродження», а потім керував депутатською групою «За майбутнє».

17 січня Бондарю повідомили про підозру, слідство вважає його одним з організаторів заволодіння понад 140 млн грн коштів «Укрзалізниці» при закупівлі кабельно-провідникової продукції.

За версією слідства, нардеп спільно з підприємцем розробив злочинну схему заволодіння коштами УЗ при постачанні продукції за завищеними цінами. Після цього підозрювані начебто вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа УЗ та інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю компанії, зазначило слідство.

Так званий «бек-офіс», який організували члени другої організованої групи, дозволяв здійснювати неформальний контроль діяльності підприємства, а за умови сплати учасникам групи частини грошових коштів допомагав ухвалювати рішення, зокрема для перемоги підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях УЗ.

24 січня ВАКС не взяв народного депутата Бондаря під варту і обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн. Він мав пʼять днів після оголошення рішення на внесення застави.