Ядерные арсеналы мира растут и модернизируются, сигнализируя об окончании эры сокращения ядерного оружия. Девять ядерных государств, в том числе США, Россия и Китай, наращивают запасы, в то время как новые технологии и кризис контроля над вооружением повышают риск новой гонки ядерных вооружений. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованном 16 июня.

Ключевые факты

Все девять ядерных государств – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль – в 2024 году активно модернизировали свои ядерные арсеналы, обновляя оружие и добавляя новые версии.

Общий глобальный арсенал в январе 2025 года оценивается в 12 241 боеголовок, из которых 9614 находятся в военных запасах, а 3912 развернуты на ракетах и ​​самолетах. Примерно 2100 боеголовок находятся в состоянии высокой боевой готовности, преимущественно в России и США, хотя Китай, возможно, начал держать боеголовки на ракетах в мирное время, говорится в отчете SIPRI.

США и Россия вместе владеют около 90% всех ядерных вооружений. Размеры их военных запасов (пригодных к использованию) в 2024 году остались неизменными, но обе страны реализуют масштабные программы модернизации, которые в будущем могут увеличить размер и разнообразие их арсеналов.

вместе владеют около 90% всех ядерных вооружений. Размеры их военных запасов (пригодных к использованию) в 2024 году остались неизменными, но обе страны реализуют масштабные программы модернизации, которые в будущем могут увеличить размер и разнообразие их арсеналов. В то же время США столкнулись с финансовыми и планировочными трудностями в своей программе модернизации. Россия, в свою очередь, потерпела неудачу с тестом ракеты «Сармат» и задержками в обновлении систем. Кроме того, прогнозируемое США на 2020 год увеличение количества нестратегических ядерных боеголовок России пока не произошло.

Китай наращивает арсенал быстрее всех, достигнув 600 боеголовок в 2025 году и завершив строительство 350 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). К 2035 году Китай может иметь 1500 боеголовок, но это еще треть от арсеналов США или России.

наращивает арсенал быстрее всех, достигнув 600 боеголовок в 2025 году и завершив строительство 350 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). К 2035 году Китай может иметь 1500 боеголовок, но это еще треть от арсеналов США или России. Великобритания планирует увеличить запасы после решения 2023 года, но сталкивается с финансовыми вызовами.

планирует увеличить запасы после решения 2023 года, но сталкивается с финансовыми вызовами. Франция разрабатывает новые подлодки и крылатые ракеты.

разрабатывает новые подлодки и крылатые ракеты. Индия в 2024 году несколько расширила свой ядерный арсенал и продолжила разработку новых систем доставки, в частности ракет, способных нести несколько боеголовок даже в мирное время.

в 2024 году несколько расширила свой ядерный арсенал и продолжила разработку новых систем доставки, в частности ракет, способных нести несколько боеголовок даже в мирное время. Пакистан также накапливал расщепляемые материалы и работал над новыми средствами доставки, что свидетельствует о возможном росте его арсенала в будущем. В начале 2025 года между Индией и Пакистаном разразился вооруженный конфликт, в котором удары по ядерной инфраструктуре и дезинформация создали риск эскалации к ядерному кризису.

также накапливал расщепляемые материалы и работал над новыми средствами доставки, что свидетельствует о возможном росте его арсенала в будущем. В начале 2025 года между Индией и Пакистаном разразился вооруженный конфликт, в котором удары по ядерной инфраструктуре и дезинформация создали риск эскалации к ядерному кризису. Израиль , официально не признающий наличие ядерного оружия, предположительно модернизирует свой арсенал, отмечает SIPRI. В 2024 году он испытал ракетный двигатель, предположительно связанный с ядерными баллистическими ракетами типа Jericho, а также, похоже, обновляет реактор по производству плутония в Димоне.

, официально не признающий наличие ядерного оружия, предположительно модернизирует свой арсенал, отмечает SIPRI. В 2024 году он испытал ракетный двигатель, предположительно связанный с ядерными баллистическими ракетами типа Jericho, а также, похоже, обновляет реактор по производству плутония в Димоне. Северная Корея собрала 50 боеголовок и может произвести еще 40. В июле 2024 г. южнокорейские чиновники заявили, что КНДР находится на «финальном этапе» создания тактического ядерного оружия. А в ноябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к «неограниченному» расширению ядерной программы.

Директор SIPRI Дэн Смит предупреждает о кризисе контроля над вооружением и риске новой гонки из-за технологий, таких как ИИ, кибервозможности и противоракетная оборона, которые усложняют стабильность.

«Эра сокращения ядерного оружия, которая продолжалась после холодной войны, завершается. Мы видим рост арсеналов, обострение ядерной риторики и отход от соглашений о контроле над вооружением», – отметил Ганс М. Кристенсен, старший научный сотрудник SIPRI.

Контекст

Войны в Украине, Газе и других регионах не только повлекли за собой огромные человеческие потери, но и обострили геополитические разделения. К дополнительной неопределенности, в частности для Европы, привело избрание Дональда Трампа, что ставит под сомнение будущий курс внешней политики США и их надежность как союзника, донора или экономического партнера.

В Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке активизировались дискуссии по ядерному статусу и стратегии, что может свидетельствовать о намерениях некоторых стран разработать собственное ядерное оружие. Несколько европейских членов НАТО выразили готовность принять американское ядерное оружие. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что французский ядерный потенциал должен иметь европейское измерение.

Внимание также сосредоточено на соглашениях о ядерном партнерстве: в 2024 году Беларусь и Россия снова заявили о размещении российских ядерных вооружений на белорусской территории.