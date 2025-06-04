Президент США Дональд Трамп подписал указ, который с 4 июня повышает пошлины на импорт стали и алюминия с 25% до 50%, говорится на официальном сайте Белого дома. Минэкономики Украины ранее признавало, что пошлины США повлияют на металлургическую отрасль, хотя для Украины объемы внешней торговли с США не являются очень значительными.

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В документе Трамп упоминает предварительное повышение пошлин на эти металлы до 25%. Он также поручил соответствующему министру следить за импортом стали и алюминия, оценивая его влияние на национальную безопасность США.

Согласно указу, Трамп, опираясь на актуальные данные от министра, пришел к выводу, что повышение пошлин необходимо для регулирования импорта стальных и алюминиевых изделий и их производных, чтобы устранить угрозу национальной безопасности.

Президент заявил, что в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Конституцией и законами США, он увеличивает пошлины на импорт стали и алюминия до 50%.

Эти изменения вступают в силу для товаров, ввозимых для потребления или вывезенных со склада, начиная с 00:01 по восточному летнему времени 4 июня 2025 года, и будут действовать до тех пор, пока не будут официально отменены, изменены или прекращены.

До 12 марта, когда вступили в силу 25% пошлины на импорт стали и изделий из нее, Украина пользовалась временным освобождением от пошлин, введенным администрацией Байдена.

Минэкономики Украины заявляло, что решение Трампа ввести пошлину негативно повлияет на украинскую металлургическую отрасль. Вице-премьер Юлия Свириденко обещала, что украинское правительство настроено на «активную работу с партнерами для поиска оптимального решения до 12 марта».

Для Украины объемы внешней торговли с США не являются очень значительными. В структуре экспорта товаров удельный вес США в прошлом году составлял лишь 2,1% с общим объемом в $869 млн, в структуре импорта – 4,9%, или $3417 млн. Слабая представленность украинских товаров на рынке США в основном обусловлена сложным доступом к рынку, высокой конкуренцией и дорогой логистикой. Подробнее о том, грозит ли ограничение импорта в США чугуна и труб из Украины и кто может пострадать – читайте в разборе Forbes Ukraine.

Контекст

В феврале президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия без исключений для любых стран. По его словам, эти меры призваны стимулировать внутреннее производство и создать новые рабочие места в США, при этом он отметил, что пошлины могут быть повышены в будущем.

31 мая Трамп анонсировал увеличение пошлин на сталь и алюминий до 50%. Выступая на заводе в Пенсильвании, он назвал это решение «знаковым шагом». Президент заявил, что повышение пошлин направлено на защиту американской сталелитейной промышленности. «Мы повышаем пошлины на сталь и алюминий до 50%, что значительно укрепит нашу металлургическую отрасль. Этого не обойти», – заявил Трамп.

Согласно данным Министерства торговли США, в 2024 году импорт железа и стали составил $31,3 млрд, из которых $7,6 млрд пришлось на Канаду, являющуюся крупнейшим поставщиком.