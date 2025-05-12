Трамп хоче змусити фармкомпанії знизити ціни на ліки в США на 30–80%

Президент США Дональд Трамп анонсував підписання «одного з найвизначніших в історії» указів, який має знизити ціни на ліки в США на 30–80%. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social. Фармацевтичні компанії готуються до протистояння: проти ініціативи різко виступила лобістська організація PhRMA, пише Financial Times .

Деталі

Трамп зазначив, що його обурює, чому американці платять за ті самі ліки, вироблені тими самими компаніями, у 5–10 разів більше, ніж в інших країнах.

«Ми зробимо те, що правильно, те, за що демократи боролися роками. Я з радістю оголошую, що завтра о 9:00 у Білому домі я підпишу один із найважливіших указів в історії США. Ціни на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати знизяться майже миттєво на 30–80%», – заявив Трамп.

Він додав, що для інших країн ціни зростуть, що, за його словами, сприятиме «вирівнюванню глобального фармацевтичного ринку». Трамп також наголосив, що цей указ дозволить суттєво скоротити витрати американців на охорону здоров’я та заощадити для бюджету США «трильйони доларів».

Трамп очікує опору з боку фармацевтичної галузі на тлі анонсованого указу про зниження цін на ліки, пише FT. Він заявив, що не дозволить фарміндустрії впливати на його рішення, навіть попри її фінансову підтримку інавгурації.

«Внески на передвиборчу кампанію можуть творити чудеса, але не зі мною і не з Республіканською партією», – написав він у соцмережі Truth Social.

Проти ініціативи різко виступила лобістська організація PhRMA. У своїй заяві вона розкритикувала будь-яке державне регулювання цін як «шкідливе для американських пацієнтів» і закликала звернути увагу на роль посередників у завищенні вартості препаратів.

PhRMA та інші галузеві об’єднання раніше вже подавали до суду на адміністрацію Трампа за аналогічні спроби обмежити ціни, що врешті змусило Білий дім Джо Байдена відмовитися від цих планів. Проте адміністрація Байдена пізніше реалізувала схожий підхід через Закон про зниження інфляції, який дозволив вести переговори щодо цін на 10 ключових препаратів. Очікується, що це дасть змогу зекономити близько $100 млрд протягом 10 років.

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Контекст

Під час свого першого президентського терміну Трамп намагався прив’язати ціни на ліки в США до рівня, який сплачують інші країни. Його адміністрація представила міжнародну програму референтного ціноутворення, яка, за підрахунками, могла заощадити платникам податків понад $85 млрд за сім років. Проте суд заблокував цю ініціативу.

П’ять років тому адміністрація Трампа прогнозувала, що новий підхід дозволить суттєво скоротити річні витрати на медикаменти, які перевищували $400 млрд.

Протягом років Трамп неодноразово висловлював невдоволення браком вітчизняного фармацевтичного виробництва та обіцяв вжити заходів для його повернення.

8 квітня цього року Трамп заявив про намір запровадити «великі» мита на імпорт фармпродукції. За його словами, такий крок має заохотити компанії переносити виробництво до США.