Uber изучает возможность приобретения туристического сайта Expedia почти за $20 млрд – FT

Компания Uber изучает возможность покупки американского сервиса по бронированию поездок Expedia стоимостью около $20 млрд, чтобы расширить свое суперприложение, пишет 17 октября Financial Times со ссылкой на источники. Покупка Expedia стала бы самым большим соглашением для группы, стремящейся диверсифицировать свою деятельность.

Подробности

Представители Uber обратились к консультантам, чтобы выяснить, возможна ли покупка и как ее осуществить, сообщили три источника.

В то же время один из собеседников отметил, что обсуждение этого вопроса находится на «очень ранней стадии» и соглашение может и не состояться, а официального предложения Expedia пока не было сделано. Представители Uber и Expedia отказались от комментариев.

Контекст

В последние годы Uber расширил сферу деятельности. Компания планирует стать «платформой для удовлетворения всех потребностей в мобильности», говорил в мае 2023 года глава направления поездок Камиль Ирвинг. Сейчас Uber, кроме такси, предоставляет услуги по доставке еды, бронированию поездов и авиабилетов, корпоративной логистике.

Потенциал Uber на рынке M&A усилился благодаря 85-процентному росту акций компании за последний год, что позволило ей достичь рыночной капитализации в $173 млрд.

В феврале компания отчиталась о своем первом годе операционной доходности благодаря возобновлению спроса на услуги такси, а также доставке пищи, логистике и быстрорастущему рекламному направлению.

Чистая прибыль Uber в 2023 году достигла $1,9 млрд против убытков в $9,1 млрд в 2022-м. Исполнительный директор Дара Хосровшахи назвал эти результаты переломной точкой для Uber.

По данным Expedia, выручка компании в 2023 году составила $12,8 млрд. В то же время летом 2024-го в компании предупредили, что столкнулись со снижением спроса на туристические поездки.