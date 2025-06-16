Конфлікт між Ізраїлем та Іраном став «рятувальним кругом» для бюджету Росії, що переживає різке падіння доходів від експорту енергоресурсів. Про це пише The Moscow Times із посиланням на аналітиків інвест-компанії БКС. За кілька днів конфлікту ціна бареля російської нафти Urals у рублях зросла майже на 15%.

Деталі

Якщо 10 червня Urals торгувалася менш ніж 4400 рублів ($63,2) – найнижче за останні два роки, то вже 13 червня ціна сягнула 5000 рублів ($68,5 за барель).

Попри зростання, вартість Urals усе ще не досягає очікувань уряду. Російський бюджет спочатку розраховувався, виходячи з ціни 6700 рублів за барель, а після корекції в травні – на основі більш скромних 5300 рублів.

У першому кварталі Urals трималася на рівні близько 5900 рублів, однак цього не вистачило: доходи бюджету від нафти й газу в січні–березні впали на 10%, а в травні – вже на 34%, за даними російського мінфіну.

Загальна сума надходжень від сировинного сектору становила 512,7 млрд рублів – найнижчий показник із січня 2023 року.

В оновленому фінансовому плані уряд РФ прогнозує 8,3 трлн рублів нафтово-газових надходжень за рік, що на 2,6 трлн рублів менше, ніж було закладено раніше (10,9 трлн рублів). Очікується також, що дефіцит бюджету сягне 3,8 трлн рублів – утричі більше запланованого та рекордного з часів пандемії.

У понеділок, 16 червня, ф’ючерси на Brent торгуються у межах $73,5 за барель. Порівняно з піком 13 червня ($78,5) ціна знизилася на 6,3%.

Контекст

Найгостріше зростання цін на нафту може статися у разі перекриття Ормузької протоки – ключового маршруту для постачання нафти з країн ОПЕК. Іран уже пригрозив заблокувати прохід після того, як Ізраїль атакував об’єкти газової інфраструктури на родовищі «Південний Парс».

Якщо ця загроза буде реалізована, ціна бареля нафти може перевищити $130, прогнозують у БКС. Якщо ж конфлікт залишиться в межах обмеженого обміну ударами, аналітики очікують зростання котирувань лише на $5 порівняно з довоєнним рівнем.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном загрожує поставкам нафти з Близького Сходу, попереджають аналітики канадського RBC Capital Markets. Атаки на газові об’єкти та можливі удари по нафтовому хабу Ірану на острові Харг можуть скоротити 90% іранського експорту.