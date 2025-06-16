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Удари Ізраїля по Ірану рятують російський бюджет: ціна нафти Urals зросла майже на 15%

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном став «рятувальним кругом» для бюджету Росії, що переживає різке падіння доходів від експорту енергоресурсів. Про це пише The Moscow Times із посиланням на аналітиків інвест-компанії БКС. За кілька днів конфлікту ціна бареля російської нафти Urals у рублях зросла майже на 15%.

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Деталі

  • Якщо 10 червня Urals торгувалася менш ніж 4400 рублів ($63,2) – найнижче за останні два роки, то вже 13 червня ціна сягнула 5000 рублів ($68,5 за барель).
  • Попри зростання, вартість Urals усе ще не досягає очікувань уряду. Російський бюджет спочатку розраховувався, виходячи з ціни 6700 рублів за барель, а після корекції в травні – на основі більш скромних 5300 рублів.
  • У першому кварталі Urals трималася на рівні близько 5900 рублів, однак цього не вистачило: доходи бюджету від нафти й газу в січні–березні впали на 10%, а в травні – вже на 34%, за даними російського мінфіну. 
  • Загальна сума надходжень від сировинного сектору становила 512,7 млрд рублів – найнижчий показник із січня 2023 року.
  • В оновленому фінансовому плані уряд РФ прогнозує 8,3 трлн рублів нафтово-газових надходжень за рік, що на 2,6 трлн рублів менше, ніж було закладено раніше (10,9 трлн рублів). Очікується також, що дефіцит бюджету сягне 3,8 трлн рублів – утричі більше запланованого та рекордного з часів пандемії.
  • У понеділок, 16 червня, ф’ючерси на Brent торгуються у межах $73,5 за барель. Порівняно з піком 13 червня ($78,5) ціна знизилася на 6,3%.

Контекст

Найгостріше зростання цін на нафту може статися у разі перекриття Ормузької протоки – ключового маршруту для постачання нафти з країн ОПЕК. Іран уже пригрозив заблокувати прохід після того, як Ізраїль атакував об’єкти газової інфраструктури на родовищі «Південний Парс».

Якщо ця загроза буде реалізована, ціна бареля нафти може перевищити $130, прогнозують у БКС. Якщо ж конфлікт залишиться в межах обмеженого обміну ударами, аналітики очікують зростання котирувань лише на $5 порівняно з довоєнним рівнем.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном загрожує поставкам нафти з Близького Сходу, попереджають аналітики канадського RBC Capital Markets. Атаки на газові об’єкти та можливі удари по нафтовому хабу Ірану на острові Харг можуть скоротити 90% іранського експорту.

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