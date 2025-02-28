Украина близка к новому траншу МВФ. Что мешало

Украина в ближайшее время, вероятно, уже на этой неделе, может договориться с Международным валютным фондом (МВФ), что откроет путь к очередному траншу в рамках программы механизма расширенного финансирования (EFF) на $15,5 млрд. Об этом 28 февраля пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Подробности
- Представители МВФ завершают регулярный пересмотр программы, сказали источники, пожелавшие остаться неназванными. Один из собеседников отметил, что переговоры идут гладко.
- Одобрение пересмотра соглашения необходимо, чтобы Киев смог получить восьмой транш почти на $900 млн.
- Растущие сомнения президента США Дональда Трампа в отношении Украины и недовольство части работников МВФ, главным донором которого являются США, вызвали опасения, что переговоры могут остановиться, отметил один из собеседников.
- Одним из препятствий была задержка с принятием нового антикоррупционного закона, которого требует МВФ (Верховная Рада приняла закон о создании Высшего административного суда, – ред.). Этот закон парламент утвердил на этой неделе, и теперь нет значительных препятствий для заключения соглашения, сообщил один из источников.
Контекст
Срок действия программы истекает в 2027 году. В целом Украина уже получила более $9 млрд из этого пакета, который утвердили после полномасштабного вторжения России. Последний – на $1,1 млрд – 23 декабря. В этом году Киев рассчитывает получить от МВФ более $2,6 млрд.
Хотя МВФ не крупнейший кредитор Украины во время войны, его поддержка ценна для страны. Она обеспечивает стабильный поток средств по уникальному четырехлетнему соглашению, заключенному в 2023 году. До этого МВФ не поддерживал страны в состоянии войны.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.