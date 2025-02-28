Украина близка к новому траншу МВФ. Что мешало

Украина в ближайшее время, вероятно, уже на этой неделе, может договориться с Международным валютным фондом (МВФ), что откроет путь к очередному траншу в рамках программы механизма расширенного финансирования (EFF) на $15,5 млрд. Об этом 28 февраля пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

Подробности

Представители МВФ завершают регулярный пересмотр программы, сказали источники, пожелавшие остаться неназванными. Один из собеседников отметил, что переговоры идут гладко.

Одобрение пересмотра соглашения необходимо, чтобы Киев смог получить восьмой транш почти на $900 млн.

Растущие сомнения президента США Дональда Трампа в отношении Украины и недовольство части работников МВФ, главным донором которого являются США, вызвали опасения, что переговоры могут остановиться, отметил один из собеседников.

Одним из препятствий была задержка с принятием нового антикоррупционного закона, которого требует МВФ (Верховная Рада приняла закон о создании Высшего административного суда, – ред.). Этот закон парламент утвердил на этой неделе, и теперь нет значительных препятствий для заключения соглашения, сообщил один из источников.

Контекст

Срок действия программы истекает в 2027 году. В целом Украина уже получила более $9 млрд из этого пакета, который утвердили после полномасштабного вторжения России. Последний – на $1,1 млрд – 23 декабря. В этом году Киев рассчитывает получить от МВФ более $2,6 млрд.

Хотя МВФ не крупнейший кредитор Украины во время войны, его поддержка ценна для страны. Она обеспечивает стабильный поток средств по уникальному четырехлетнему соглашению, заключенному в 2023 году. До этого МВФ не поддерживал страны в состоянии войны.