Україна близька до нового траншу МВФ. Що стояло на заваді

Україна найближчим часом, ймовірно, вже цього тижня, може домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ), що відкриє шлях до чергового траншу в межах програми механізму розширеного фінансування (EFF) на $15,5 млрд. Про це 28 лютого пише Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Деталі

Представники МВФ завершують регулярний перегляд програми, сказали джерела, які побажали залишитися неназваними. Один зі співрозмовників зазначив, що переговори йдуть гладко.

Схвалення перегляду угоди необхідне, щоб Київ зміг отримати восьмий транш на майже $900 млн.

Зростаючі сумніви президента США Дональда Трампа щодо України та невдоволення частини працівників МВФ, головним донором якого є США, викликали побоювання, що переговори можуть зупинитися, зазначив один зі співрозмовників.

Однією із перешкод була затримка з ухваленням нового антикорупційного закону, якого вимагає МВФ (Верховна Рада ухвалила закон про створення Вищого адміністративного суду, – ред.). Цей закон парламент затвердив цього тижня, і тепер немає значних перешкод для укладення угоди, повідомило одне з джерел.

Контекст

Термін дії програми закінчується у 2027 році. Загалом Україна вже отримала понад $9 млрд із цього пакету, який затвердили після повномасштабного вторгнення Росії. Останній – на $1,1 млрд – 23 грудня. Цього року Київ розраховує отримати від МВФ понад $2,6 млрд.

Хоча МВФ не є найбільшим кредитором України під час війни, його підтримка цінна для країни. Вона забезпечує стабільний потік коштів за унікальною чотирирічною угодою, укладеною у 2023 році. До цього МВФ не підтримував країни у стані війни.