Україна близька до нового траншу МВФ. Що стояло на заваді

Україна найближчим часом, ймовірно, вже цього тижня, може домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ), що відкриє шлях до чергового траншу в межах програми механізму розширеного фінансування (EFF) на $15,5 млрд. Про це 28 лютого пише Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із ситуацією.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Деталі
- Представники МВФ завершують регулярний перегляд програми, сказали джерела, які побажали залишитися неназваними. Один зі співрозмовників зазначив, що переговори йдуть гладко.
- Схвалення перегляду угоди необхідне, щоб Київ зміг отримати восьмий транш на майже $900 млн.
- Зростаючі сумніви президента США Дональда Трампа щодо України та невдоволення частини працівників МВФ, головним донором якого є США, викликали побоювання, що переговори можуть зупинитися, зазначив один зі співрозмовників.
- Однією із перешкод була затримка з ухваленням нового антикорупційного закону, якого вимагає МВФ (Верховна Рада ухвалила закон про створення Вищого адміністративного суду, – ред.). Цей закон парламент затвердив цього тижня, і тепер немає значних перешкод для укладення угоди, повідомило одне з джерел.
Контекст
Термін дії програми закінчується у 2027 році. Загалом Україна вже отримала понад $9 млрд із цього пакету, який затвердили після повномасштабного вторгнення Росії. Останній – на $1,1 млрд – 23 грудня. Цього року Київ розраховує отримати від МВФ понад $2,6 млрд.
Хоча МВФ не є найбільшим кредитором України під час війни, його підтримка цінна для країни. Вона забезпечує стабільний потік коштів за унікальною чотирирічною угодою, укладеною у 2023 році. До цього МВФ не підтримував країни у стані війни.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.