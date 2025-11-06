Четвертый месяц подряд Украина наращивает экспорт льна на фоне активного спроса на него со стороны экспортеров. В октябре экспорт составил 7650 тонн, что на 26% больше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает «АПК-Информ» .

Подробности

Основные покупатели льна – страны ЕС. В октябре 43,1% поставок приобрела Франция, 16,8% – Польша, 11,4% – Италия.

«Увеличение экспортных поставок льна началось в июле текущего года, когда стартовала активная фаза уборки культуры. Экспорт льна в июле фиксировался на уровне 1037 тонн и в августе – 3300 тонн», – отметили эксперты.

Достаточное количество предложений льна подталкивает покупателей к снижению цен. Максимальные цены спроса на лен в портах Украины за месяц снизились на 800 грн/т и на 6 ноября обычно не превышают 28 500 грн/т СРТ-порт, констатировали в «АПК-Информ».

Контекст

За первые восемь месяцев 2025 года объем производства сельскохозяйственной продукции сократился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, в то время как по итогам января–июля снижение составило 18,5%, сообщили в Госстате. В хозяйствах населения объем производства снизился на 6,3%, а на предприятиях – на 9,6%.

Производство продукции растениеводства за восемь месяцев снизилось на 9,7%: в частности, в хозяйствах населения – на 5,3%, а на предприятиях – на 12,2%. Производство продукции животноводства сократилось на 4,9%, при этом в хозяйствах населения спад составил 8,6%, а на предприятиях – 2,4%.