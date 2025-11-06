Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украина четвертый месяц подряд увеличивает экспорт льна. Куда продают больше всего

Forbes

1 хв читання

Украина четвертый месяц подряд увеличивает экспорт льна. Куда продают больше всего /Gettyimages

Gettyimages

Четвертый месяц подряд Украина наращивает экспорт льна на фоне активного спроса на него со стороны экспортеров. В октябре экспорт составил 7650 тонн, что на 26% больше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает «АПК-Информ».

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Основные покупатели льна – страны ЕС. В октябре 43,1% поставок приобрела Франция, 16,8% – Польша, 11,4% – Италия.
  • «Увеличение экспортных поставок льна началось в июле текущего года, когда стартовала активная фаза уборки культуры. Экспорт льна в июле фиксировался на уровне 1037 тонн и в августе – 3300 тонн», – отметили эксперты.
  • Достаточное количество предложений льна подталкивает покупателей к снижению цен. Максимальные цены спроса на лен в портах Украины за месяц снизились на 800 грн/т и на 6 ноября обычно не превышают 28 500 грн/т СРТ-порт, констатировали в «АПК-Информ».

Контекст

За первые восемь месяцев 2025 года объем производства сельскохозяйственной продукции сократился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, в то время как по итогам января–июля снижение составило 18,5%, сообщили в Госстате. В хозяйствах населения объем производства снизился на 6,3%, а на предприятиях – на 9,6%.

Производство продукции растениеводства за восемь месяцев снизилось на 9,7%: в частности, в хозяйствах населения – на 5,3%, а на предприятиях – на 12,2%. Производство продукции животноводства сократилось на 4,9%, при этом в хозяйствах населения спад составил 8,6%, а на предприятиях – 2,4%.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні