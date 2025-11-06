Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Україна четвертий місяць поспіль збільшує експорт льону. Куди продають найбільше

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Україна четвертий місяць поспіль збільшує експорт льону. Куди продають найбільше /Gettyimages

Gettyimages

Четвертий місяць поспіль Україна збільшує експорт льону на тлі активного попиту на нього з боку експортерів. У жовтні експорт становив 7650 тонн, що на 26% більше проти попереднього місяця, повідомляє «АПК-Інформ».

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Основні покупці льону – країни ЄС. У жовтні 43,1% поставок придбала Франція, 16,8% – Польща, 11,4% – Італія.
  • «Збільшення експортних поставок льону почалося в липні поточного року, коли стартувала активна фаза збирання культури. Експорт льону в липні фіксувався на рівні 1037 тонн і в серпні – 3300 тонн», – зазначили експерти.
  • Достатня кількість пропозицій льону підштовхує покупців знижувати ціни. Максимальні ціни попиту на льон у портах України за місяць знизилися на 800 грн/т і станом на 6 листопада зазвичай не перевищують 28 500 грн/т СРТ-порт, констатували в «АПК-Інформ».

Контекст

За перші вісім місяців 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції скоротився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом 2024-го, тоді як за підсумками січня–липня зниження становило 18,5%, повідомили в Держстаті. У господарствах населення обсяг виробництва зменшився на 6,3%, а на підприємствах – на 9,6%. 

Виробництво продукції рослинництва за вісім місяців знизилося на 9,7%: зокрема, в господарствах населення – на 5,3%, а на підприємствах – на 12,2%. Виробництво продукції тваринництва скоротилося на 4,9%, при цьому в господарствах населення спад склав 8,6%, а на підприємствах – 2,4%.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні