Четвертий місяць поспіль Україна збільшує експорт льону на тлі активного попиту на нього з боку експортерів. У жовтні експорт становив 7650 тонн, що на 26% більше проти попереднього місяця, повідомляє «АПК-Інформ» .

Деталі

Основні покупці льону – країни ЄС. У жовтні 43,1% поставок придбала Франція, 16,8% – Польща, 11,4% – Італія.

«Збільшення експортних поставок льону почалося в липні поточного року, коли стартувала активна фаза збирання культури. Експорт льону в липні фіксувався на рівні 1037 тонн і в серпні – 3300 тонн», – зазначили експерти.

Достатня кількість пропозицій льону підштовхує покупців знижувати ціни. Максимальні ціни попиту на льон у портах України за місяць знизилися на 800 грн/т і станом на 6 листопада зазвичай не перевищують 28 500 грн/т СРТ-порт, констатували в «АПК-Інформ».

Контекст

За перші вісім місяців 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції скоротився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом 2024-го, тоді як за підсумками січня–липня зниження становило 18,5%, повідомили в Держстаті. У господарствах населення обсяг виробництва зменшився на 6,3%, а на підприємствах – на 9,6%.

Виробництво продукції рослинництва за вісім місяців знизилося на 9,7%: зокрема, в господарствах населення – на 5,3%, а на підприємствах – на 12,2%. Виробництво продукції тваринництва скоротилося на 4,9%, при цьому в господарствах населення спад склав 8,6%, а на підприємствах – 2,4%.