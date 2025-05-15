Украинский сервис Meest Shopping заработал в Грузии и Молдове

Украинский сервис доставки покупок из интернет-магазинов Европы, США и Канады Meest Shopping стал доступен в Грузии и Молдове, говорится в пресс-релизе 15 мая. Через сервис можно делать заказы и из украинских интернет-магазинов.

Ключевые факты

Пользователи в Молдове могут получать онлайн-заказы товаров из 12 стран: Украины, США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Португалии, Чехии, Польши, Турции и Греции.

В Грузии также доступна доставка из этих стран, а также из Канады. Доставлять можно с eBay, Amazon, ASOS и других популярных магазинов, не имеющих прямой доставки в эти страны. Доставка в Грузию и Молдову доступна с украинских онлайн-площадок.

Тарифы зависят от страны отправки и выбранного способа транспортировки. Так, стандартная доставка посылки весом 1 кг из Турции в Грузию обойдется в €7,75, а экспресс-доставка самолетом из США – в $12. В Молдову доставка аналогичной посылки из США по морю обойдется в $23,3, а самолетом – в $27.

Для доставки онлайн-покупок в Грузию и Молдову доступны две услуги – «Самостоятельная покупка» и «Выкуп товаров». Первая предполагает, что клиенту нужно зарегистрироваться в Meest Shopping, получить индивидуальный ID-номер и указать его вместе с виртуальным адресом склада при оформлении заказа, а затем зарегистрировать посылку в Meest Shopping и отправить ее в свой дом.

Услуга «Выкуп товаров» позволяет просто отправить ссылку на товар специалистам Meest Shopping, которые самостоятельно совершат покупку.

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Контекст

Meest Shopping – сервис доставки покупок из интернет-магазинов Европы, США и Канады, не имеющих прямой доставки в страну заказчика. Кроме Украины, Грузии и Молдовы, сервис полноценно работает в Израиле, Узбекистане и Казахстане, а также доставляет посылки более чем в 20 странах.

Meest Shopping входит в группу компаний Meest, которая также объединяет «Meest Почта», Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA и Meest Canada. Компания основана предпринимателем Ростиславом Кисилем, 35 ​​лет работает на рынке почтовых услуг в сегменте B2С и B2B. Meest позволяет отправлять посылки более чем в 70 странах мира в Северной и Южной Америках, Европе, Азии и Африке.