Український сервіс Meest Shopping запрацював у Грузії та Молдові

Український сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи, США та Канади Meest Shopping став доступний у Грузії та Молдові, йдеться у пресрелізі 15 травня. Через сервіс можна робити замовлення й з українських інтернет-магазинів.

Ключові факти

Користувачі в Молдові можуть отримувати онлайн-замовлення товарів з 12 країн: України, США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Чехії, Польщі, Туреччини та Греції.

У Грузії також доступна доставка з цих країн і додатково з Канади. Доставляти можна з eBay, Amazon, ASOS та інших популярних магазинів, які не мають прямої доставки у ці країни. Доставка у Грузію та Молдову доступна з українських онлайн-майданчиків.

Тарифи залежать від країни відправлення та обраного способу транспортування. Так, стандартна доставка посилки вагою 1 кг із Туреччини у Грузію коштуватиме €7,75, а експрес-доставка літаком із США – $12. У Молдову доставка аналогічної посилки із США морем обійдеться у $23,3, а літаком – у $27.

Для доставки онлайн-покупок у Грузію та Молдову доступні дві послуги – «Самостійна покупка» та «Викуп товарів». Перша передбачає, що клієнту потрібно зареєструватися в Meest Shopping, отримати індивідуальний ID-номер і вказати його разом із віртуальною адресою складу під час оформлення замовлення, а потім зареєструвати посилку у Meest Shopping та відправити її до свого дому.

Послуга «Викуп товарів» дає змогу просто надіслати посилання на товар спеціалістам Meest Shopping, які самостійно здійснять покупку.

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Контекст

Meest Shopping – сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи, США та Канади, що не мають прямої доставки в країну замовника. Окрім України, Грузії та Молдови, сервіс повноцінно працює в Ізраїлі, Узбекистані та Казахстані, а також доставляє посилки у понад 20 країн.

Meest Shopping входить у групу компаній Meest, яка також обʼєднує «Meest Пошта», Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada. Компанія заснована підприємцем Ростиславом Кісілем, 35 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2С та B2B. Meest дає змогу надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америках, Європі, Азії та Африці.