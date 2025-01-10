«Укрпочта» менее чем за двое суток заработала на марке о Будапештском меморандуме более 2 млн грн

Менее чем за двое суток «Укрпочта» продала почтовых марок «Будапештский меморандум – это х***я» на 2 млн грн. Об этом сообщил Forbes Ukraine СЕО компании Игорь Смелянский.
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Ключевые факты
- Почти за двое суток «Укрпочта» продала 3500 листов с маркой о Будапештском меморандуме более чем на 2 млн грн. «Для проекта «Собственная марка» это рекордные темпы», – говорит Игорь Смелянский.
- На одном листе – девять марок, а его цена – 600 грн. «Укрпочта» ввела ограничение – продает всего до пяти листов за один заказ.
Контекст
В начале января президент Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. В частности, Зеленский подчеркнул, что Украине для прекращения войны нужны надежные гарантии безопасности не только на бумаге, поскольку в свое время гарантам Будапештского меморандума было «похер» на Украину.
Зеленский отметил, что говорил с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом о Будапештском меморандуме, и «мы еще не закончили этот разговор, мы его продолжим».
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