Сеть автозаправочных станций UPG просит у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разрешения на аренду около 200 АЗС, сообщил основатель сети Владимир Петренко в интервью Forbes Ukraine .

Подробности

UPG – одна из самых больших сетей АЗС в Украине, занимает пятое место по объемам реализации горючего после OKKO, WOG, Ukrnafta и «БРСМ-Нафта». Выручка в 2024-м – 38,4 млрд грн.

Сеть насчитывает 87 автозаправочных станций премиум-класса и 34 станции Avias и ANP, взятые в аренду в июле.

Если АМКУ разрешит UPG аренду еще 200 АЗС, это выведет сеть в топ-4 по количеству заправок в Украине.

Контекст

Украинский рынок нефтепродуктов за время полномасштабной войны сократился на 15%, а в сегменте сжиженного газа – на 45%, говорится в материале Forbes Ukraine о 10 самых крупных сетях АЗС в 2025 году.

На фоне этого топливные компании консолидируются, в частности, «Укрнафта» поглотила Shell, ОККО – в процессе поглощения путем аренды сети KLO.

Несмотря на сокращение топливного рынка и консолидацию сетей, UPG продолжает строить новые АЗС с нуля, план на 2025 год – 15 заправок премиум-класса.