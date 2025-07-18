Сеть автозаправочных станций UPG просит у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разрешения на аренду около 200 АЗС, сообщил основатель сети Владимир Петренко в интервью Forbes Ukraine.
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Подробности
- UPG – одна из самых больших сетей АЗС в Украине, занимает пятое место по объемам реализации горючего после OKKO, WOG, Ukrnafta и «БРСМ-Нафта». Выручка в 2024-м – 38,4 млрд грн.
- Сеть насчитывает 87 автозаправочных станций премиум-класса и 34 станции Avias и ANP, взятые в аренду в июле.
- Если АМКУ разрешит UPG аренду еще 200 АЗС, это выведет сеть в топ-4 по количеству заправок в Украине.
Контекст
Украинский рынок нефтепродуктов за время полномасштабной войны сократился на 15%, а в сегменте сжиженного газа – на 45%, говорится в материале Forbes Ukraine о 10 самых крупных сетях АЗС в 2025 году.
На фоне этого топливные компании консолидируются, в частности, «Укрнафта» поглотила Shell, ОККО – в процессе поглощения путем аренды сети KLO.
Несмотря на сокращение топливного рынка и консолидацию сетей, UPG продолжает строить новые АЗС с нуля, план на 2025 год – 15 заправок премиум-класса.
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