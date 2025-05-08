За первые четыре месяца 81 928 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) открылось в Украине, что на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Опендатабот 8 мая. В то же время 119 895 предпринимателей прекратили свою деятельность, их количество выросло на 44% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Ключевые факты

Согласно данным, на один вновь созданный бизнес приходится 1,5 закрытых. Всего в этом году закрылось на 37 967 ФЛП больше, чем открылось. В прошлом году ситуация была иной: за тот же период, наоборот, открылось на 7166 ФЛП больше, чем закрылось.

Четверть всех новых ФЛП занимается розничной торговлей – 20 763 предпринимателя. Еще 7129 – выбрали IТ и консалтинг в программировании, на оптовую торговлю приходится 6216 новых предпринимателей.

Больше ФЛП в этом году зарегистрировали в Киеве – 11 600, или 14,2%, на Днепропетровщине – 7800 (9,6%) и Львовщине – 6100 (7,6%).

В этом году женщины инициируют бизнес активнее мужчин: 61% новых ФЛП были зарегистрированы именно женщинами. Доля мужчин составила всего 39%.

По мнению главы комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, всплеск закрытий ФЛП в начале года связан с закрытием неработающих ФЛП, которым с 1 января возобновили обязанность уплаты ЕСВ.

«Закрывались неработающие ФЛП 1 и 2 группы, поскольку для них возобновились довоенные правила уплаты ЕСВ. Также был определен ВЗ от минимальной зарплаты на 2025 год – это 800 грн в месяц независимо от того, осуществляют они деятельность или нет. Поскольку такие ФЛП не ведут реальную деятельность, они принимают решение о закрытии во избежание начисления налога», – комментирует Гетманцев.

В то же время в первую неделю мая зафиксировано наибольшее количество открытий ФЛП в этом году – 7014. Всего 88 388 новых предпринимателей уже зарегистрированы с начала года по состоянию на начало мая.

Контекст

За 2024 год в Украине закрыли 209 750 физических лиц-предпринимателей (ФЛП), таким образом прирост закрытых ФЛП составил более 32% по сравнению с 2023 годом, говорится в анализе YouControl.Market. Это самый высокий показатель закрытий за последние пять лет. В то же время регистрация новых снизилась на 5%, до 284 878 ФЛП по сравнению с 2023 годом.

В январе 2025-го около 60 000 ФЛП прекратили деятельность, свидетельствуют данные госреестров. Это антирекорд за весь период полномасштабной войны. О возможных причинах читайте здесь.