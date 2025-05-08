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В Україні кількість закритих ФОПів зросла на 44% з початку року – Опендатабот

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

За перші чотири місяці року 81 928 фізичних осіб-підприємців (ФОП) відкрилось в Україні, що на 9% менше, ніж за той самий період торік, повідомляє Опендатабот 8 травня. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність, їх кількість зросла на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

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Ключові факти

  • Згідно із даними, на один новостворений бізнес припадає 1,5 закритих. Загалом цьогоріч закрилось на 37 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період, навпаки, відкрилось на 7166 ФОПів більше, ніж закрилось.
  • Чверть всіх нових ФОПів займається роздрібною торгівлею – 20 763 підприємці. Ще 7129 – обрали ІТ та консалтинг у програмуванні, на оптову торгівлі припадає 6216 нових підприємців.
  • Найбільше ФОПів цьогоріч зареєстрували у Києві – 11 600, або 14,2%, на Дніпропетровщині – 7800 (9,6%) та Львівщині – 6100 (7,6%).
  • Цьогоріч жінки ініціюють бізнес активніше за чоловіків: 61% нових ФОПів були зареєстровані саме жінками. Частка чоловіків становить лише 39%.
  • На думку голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, сплеск закриттів ФОПів на початку року повʼязаний із закриттям непрацюючих ФОПів, яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати ЄСВ.
  • «Закривались непрацюючі ФОП 1 та 2 групи, адже для них відновилися довоєнні правила сплати ЄСВ. Також був визначений ВЗ від мінімальної зарплати на 2025 рік – це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні. Оскільки такі ФОП не ведуть реальну діяльність, вони ухвалюють рішення про закриття, аби уникнути нарахування податку», – коментує Гетманцев.
  • Водночас у перший тиждень травня зафіксовано найбільшу кількість відкриттів ФОПів цьогоріч – 7014. Загалом 88 388 нових підприємців вже зареєстровано від початку року станом на початок травня.

Контекст

За 2024 рік в Україні закрили 209 750 фізичних осіб-підприємців (ФОП), таким чином приріст закритих ФОПів склав понад 32% порівняно з 2023 роком, йдеться у аналізі YouControl.Market. Це найвищий показник закриттів за останні 5 років. Водночас реєстрація нових знизилася на 5%, до 284 878 ФОПів, порівняно з 2023 роком.

У січні 2025-го близько 60 000 ФОПів припинили діяльність, свідчать дані держреєстрів. Це антирекорд за весь період повномасштабної війни. Які можливі причини – читайте тут.

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