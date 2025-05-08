За перші чотири місяці року 81 928 фізичних осіб-підприємців (ФОП) відкрилось в Україні, що на 9% менше, ніж за той самий період торік, повідомляє Опендатабот 8 травня. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність, їх кількість зросла на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

Ключові факти

Згідно із даними, на один новостворений бізнес припадає 1,5 закритих. Загалом цьогоріч закрилось на 37 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період, навпаки, відкрилось на 7166 ФОПів більше, ніж закрилось.

Чверть всіх нових ФОПів займається роздрібною торгівлею – 20 763 підприємці. Ще 7129 – обрали ІТ та консалтинг у програмуванні, на оптову торгівлі припадає 6216 нових підприємців.

Найбільше ФОПів цьогоріч зареєстрували у Києві – 11 600, або 14,2%, на Дніпропетровщині – 7800 (9,6%) та Львівщині – 6100 (7,6%).

Цьогоріч жінки ініціюють бізнес активніше за чоловіків: 61% нових ФОПів були зареєстровані саме жінками. Частка чоловіків становить лише 39%.

На думку голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, сплеск закриттів ФОПів на початку року повʼязаний із закриттям непрацюючих ФОПів, яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати ЄСВ.

«Закривались непрацюючі ФОП 1 та 2 групи, адже для них відновилися довоєнні правила сплати ЄСВ. Також був визначений ВЗ від мінімальної зарплати на 2025 рік – це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні. Оскільки такі ФОП не ведуть реальну діяльність, вони ухвалюють рішення про закриття, аби уникнути нарахування податку», – коментує Гетманцев.

Водночас у перший тиждень травня зафіксовано найбільшу кількість відкриттів ФОПів цьогоріч – 7014. Загалом 88 388 нових підприємців вже зареєстровано від початку року станом на початок травня.

Контекст

За 2024 рік в Україні закрили 209 750 фізичних осіб-підприємців (ФОП), таким чином приріст закритих ФОПів склав понад 32% порівняно з 2023 роком, йдеться у аналізі YouControl.Market. Це найвищий показник закриттів за останні 5 років. Водночас реєстрація нових знизилася на 5%, до 284 878 ФОПів, порівняно з 2023 роком.

У січні 2025-го близько 60 000 ФОПів припинили діяльність, свідчать дані держреєстрів. Це антирекорд за весь період повномасштабної війни. Які можливі причини – читайте тут.