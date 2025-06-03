Верховная Рада 3 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №13018д о создании банка финансовой инклюзии, сообщил глава профильного комитета, народный депутат Даниил Гетманцев. Речь идет о финучреждениях, созданных на базе действующих компаний или банков, обслуживающих территории, куда не дошли игроки банковского рынка.
Подробности
- Документ предусматривает введение нового вида банка – банка финансовой инклюзии, работающего по ограниченной банковской лицензии.
- Цель такого банка – обслуживание клиентов, не имеющих устойчивого доступа к получению финансовых услуг: граждан и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения.
- На законодательном уровне будут определены термины «финансовая инклюзия», «ограниченная банковская лицензия», «банк финансовой инклюзии».
- НБУ будет наделен полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии.
- Банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, хозяйствующим субъектам, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает €5 млн.
- «Укрпочта» ранее заявляла, что имеет готовую инфраструктуру, поэтому сможет быстро развернуть работу банка фининклюзии. «Создание БФИ позволит вовлечь в банковский сектор более 30% украинцев и создать банковскую инфраструктуру, которая сможет работать даже в условиях отсутствия света и связи», – отмечается в комментарии Forbes Ukraine.
Контекст
Об идее НБУ появления на украинском рынке компаний-банков Forbes писал в июле прошлого года. 25 сентября глава Нацбанка Андрей Пышный представил эту концепцию.
Зарегистрированный 19 сентября 2024 года проект №12044 о создании банков финансовой инклюзии был отклонен Радой. Он предусматривал запрет на предоставление финуслуг субъектами хозяйствования, кроме тех, у кого чистый годовой доход не превышает сумму, эквивалентную €2 млн, и общин. Затем в Раде зарегистрировали новый проект №13018 и альтернативный №13018-1.
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