Верховная Рада 3 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №13018д о создании банка финансовой инклюзии, сообщил глава профильного комитета, народный депутат Даниил Гетманцев. Речь идет о финучреждениях, созданных на базе действующих компаний или банков, обслуживающих территории, куда не дошли игроки банковского рынка.

Подробности

Документ предусматривает введение нового вида банка – банка финансовой инклюзии, работающего по ограниченной банковской лицензии.

Цель такого банка – обслуживание клиентов, не имеющих устойчивого доступа к получению финансовых услуг: граждан и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения.

На законодательном уровне будут определены термины «финансовая инклюзия», «ограниченная банковская лицензия», «банк финансовой инклюзии».

НБУ будет наделен полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии.

Банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, хозяйствующим субъектам, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает €5 млн.

«Укрпочта» ранее заявляла, что имеет готовую инфраструктуру, поэтому сможет быстро развернуть работу банка фининклюзии. «Создание БФИ позволит вовлечь в банковский сектор более 30% украинцев и создать банковскую инфраструктуру, которая сможет работать даже в условиях отсутствия света и связи», – отмечается в комментарии Forbes Ukraine.

Контекст

Об идее НБУ появления на украинском рынке компаний-банков Forbes писал в июле прошлого года. 25 сентября глава Нацбанка Андрей Пышный представил эту концепцию.

Зарегистрированный 19 сентября 2024 года проект №12044 о создании банков финансовой инклюзии был отклонен Радой. Он предусматривал запрет на предоставление финуслуг субъектами хозяйствования, кроме тех, у кого чистый годовой доход не превышает сумму, эквивалентную €2 млн, и общин. Затем в Раде зарегистрировали новый проект №13018 и альтернативный №13018-1.