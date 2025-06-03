Верховна Рада 3 червня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13018д про створення банку фінансової інклюзії, повідомив голова профільного комітету, народний депутат Данило Гетманцев. Йдеться про фінустанови, створені на базі діючих компаній чи банків, що обслуговуватимуть території, куди не дійшли гравці банківського ринку.

Деталі

Документ передбачає запровадження нового виду банку – банку фінансової інклюзії, що працюватиме за обмеженою банківською ліцензією.

Мета такого банку – обслуговування клієнтів, які не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг: громадян і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення.

На законодавчому рівні будуть визначені терміни «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія», «банк фінансової інклюзії».

НБУ буде наділений повноваженнями для сприяння розвитку фінансової інклюзії.

Банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, субʼєктам господарювання, громадським і благодійним організаціям, обсяг річного доходу яких за попередній звітний календарний рік не перевищує €5 млн.

«Укрпошта» раніше заявляла, що має готову інфраструктуру, тож зможе швидко розгорнути роботу банку фінінклюзії. «Створення БФІ дозволить долучити до банківського сектору понад 30% українців і створити банківську інфраструктуру, яка зможе працювати навіть в умовах відсутності світла та звʼязку», – зазначається у коментарі Forbes Ukraine.

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Контекст

Про ідею НБУ появи на українському ринку компаній-банків Forbes писав у липні минулого року. 25-го вересня голова Нацбанку Андрій Пишний представив цю концепцію.

Зареєстрований 19 вересні 2024-го проєкт №12044 про створення банків фінансової інклюзії було відхилено Радою. Він передбачав заборону на надання фінпослуг суб’єктами господарювання, крім тих, у кого чистий річний дохід не перевищує суму, еквівалентну €2 млн, і громад. Згодом у Раді зареєстрували новий проєкт №13018 та альтернативний №13018-1.