Верховный Суд отказался отменить спецразрешение на добычу нефти и газа компании сестер Злочевских

Верховный Суд отказался признать недействительным и отменить специальное разрешение №5398, предоставленное компании ООО «Пари»/«Пари Нафтогаз» на добычу нефти, газа и конденсата Семигиновского месторождения во Львовской области. Об этом пишет Nadra.Info со ссылкой на постановление суда.