Верховный Суд отказался отменить спецразрешение на добычу нефти и газа компании сестер Злочевских

Верховный Суд отказался признать недействительным и отменить специальное разрешение №5398, предоставленное компании ООО «Пари»/«Пари Нафтогаз» на добычу нефти, газа и конденсата Семигиновского месторождения во Львовской области. Об этом пишет Nadra.Info со ссылкой на постановление суда.
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Подробности
- Спецразрешение было предоставлено в октябре 2011 года. Львовская областная прокуратура обжаловала спецразрешение почти через 13 лет – после того, как в августе 2024 года ознакомились со всеми документами, на основании которых компания получила право на пользование недрами.
- Однако прокуроры не смогли убедить суды, что причины пропуска срока обращения с иском были уважительными.
Контекст
По аналогичным обоснованиям Верховный Суд ранее отказался отменить предоставленные по апробации спецразрешения компаний «Рудомайн», «Лира Майн Минералз», «Славутичстройснаб».
Владельцами ООО «Пари Нафтогаз» являются Анна Злочевская и Карина Злочевская – дочери экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, свидетельствуют данные YouControl. Доход ООО «Пари Нафтогаз» по результатам 2024 года – 113 000 грн, активы – около 11 млн грн.
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