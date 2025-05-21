Верховний Суд відмовився скасувати спецдозвіл на видобування нафти й газу компанії сестер Злочевських

Верховний Суд відмовився визнати недійсним і скасувати спеціальний дозвіл №5398, наданий компанії ТзОВ «Парі»/«Парі Нафтогаз» на видобування нафти, газу і конденсату родовища Семигинівське у Львівській області. Про це пише Nadra.Info з посиланням на постанову суду.
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Деталі
- Спецдозвіл був наданий у жовтні 2011 року. Львівська обласна прокуратура оскаржила спецдозвіл через майже 13 років – після того, як в серпні 2024 року ознайомилися з усіма документами, на підставі яких компанія отримала право на користування надрами.
- Проте прокурори не змогли переконати суди, що причини пропуску строку звернення з позовом були поважними.
Контекст
З аналогічних підстав Верховний Суд раніше відмовився скасувати надані за апробацією спецдозволи компаній «Рудомайн», «Ліра Майн Мінералз», «Славутичбудпостач».
Власниками ТОВ «Парі Нафтогаз» є Анна Злочевська та Каріна Злочевська – дочки ексміністра екології і природних ресурсів України Миколи Злочевського, свідчать дані YouControl. Дохід ТОВ «Парі Нафтогаз» за результатами 2024 року – 113 000 грн, активи – близько 11 млн грн.
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