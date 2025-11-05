Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Восстановление газодобычи Украины может занять 15-18 месяцев. Директор ЦИЭ Харченко оценил последствия российских атак

Forbes

1 хв читання

Поражение компрессорных станций от атак РФ может лишить Украину 30–40% внутренней газодобычи на весь отопительный сезон, а восстановление может занять более года. Такое мнение озвучил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге 5 ноября, пишет «Интерфакс-Украина».

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Восстановить разрушенные компрессорные мощности до конца сезона невозможно, считает Харченко. По его словам, их стоимость составляет $2,5–6 млн за единицу, а необходимы десятки таких агрегатов, которые сейчас трудно найти на мировом рынке.
  • «Поэтому возобновление газодобычи – дело даже не одного года. Речь идет о 15-18 месяцах для тех объектов, где нужно восстанавливать компрессорные мощности», – объяснил Харченко.
  • Повреждение компрессоров создает риск снижения давления в газотранспортной системе, которое придется компенсировать импортом газа.
  • Харченко считает, что Украина сможет пройти зиму, даже если импорт составит 2–2,5 млрд куб. м, меньше заявленной «Нафтогазом» потребности в 4 млрд куб. м. Однако страна, по его прогнозу, выйдет из отопительного сезона с минимальными запасами.
  • Для подготовки к следующему сезону, по оценкам эксперта, придется импортировать 4,5-5 млрд куб. м газа, что будет зависеть от дальнейших атак РФ, темпов восстановления добычи и финансовых возможностей «Нафтогаза».

Контекст

Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, стремясь усложнить прохождение отопительного сезона.

В ночь на 3 октября Россия совершила самую масштабную атаку на газодобывающие объекты «Нафтогаза» с начала войны, выпустив по Харьковской и Полтавской областям 35 ракет, в том числе баллистические, и 60 дронов. Значительная часть инфраструктуры, включая критически важные объекты, получила повреждения, сообщил глава НАК Сергей Корецкий.

В результате атак Россия уничтожила около 60% мощностей по добыче газа в Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Оценка относительно потерь в газодобыче несколько завышена, но все равно существенная, говорил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, реальная цифра потерь в районе 20-30%.

Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что Украине придется увеличить импорт газа примерно на 30% по сравнению с предыдущими планами из-за значительных повреждений газодобывающей инфраструктуры. Точный объем требуемого газа будет зависеть от темпов восстановления поврежденных объектов и возможных новых авиаударов.

Такие компрессоры, о которых упомянул Харченко, импортируются из Европы, США или иногда Южной Кореи. В то же время в Соединенных Штатах, активно наращивающих газодобычу, спрос на такое оборудование чрезвычайно высок.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні