Поражение компрессорных станций от атак РФ может лишить Украину 30–40% внутренней газодобычи на весь отопительный сезон, а восстановление может занять более года. Такое мнение озвучил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге 5 ноября, пишет «Интерфакс-Украина» .

Подробности

Восстановить разрушенные компрессорные мощности до конца сезона невозможно, считает Харченко. По его словам, их стоимость составляет $2,5–6 млн за единицу, а необходимы десятки таких агрегатов, которые сейчас трудно найти на мировом рынке.

«Поэтому возобновление газодобычи – дело даже не одного года. Речь идет о 15-18 месяцах для тех объектов, где нужно восстанавливать компрессорные мощности», – объяснил Харченко.

Повреждение компрессоров создает риск снижения давления в газотранспортной системе, которое придется компенсировать импортом газа.

Харченко считает, что Украина сможет пройти зиму, даже если импорт составит 2–2,5 млрд куб. м, меньше заявленной «Нафтогазом» потребности в 4 млрд куб. м. Однако страна, по его прогнозу, выйдет из отопительного сезона с минимальными запасами.

Для подготовки к следующему сезону, по оценкам эксперта, придется импортировать 4,5-5 млрд куб. м газа, что будет зависеть от дальнейших атак РФ, темпов восстановления добычи и финансовых возможностей «Нафтогаза».

Контекст

Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, стремясь усложнить прохождение отопительного сезона.

В ночь на 3 октября Россия совершила самую масштабную атаку на газодобывающие объекты «Нафтогаза» с начала войны, выпустив по Харьковской и Полтавской областям 35 ракет, в том числе баллистические, и 60 дронов. Значительная часть инфраструктуры, включая критически важные объекты, получила повреждения, сообщил глава НАК Сергей Корецкий.

В результате атак Россия уничтожила около 60% мощностей по добыче газа в Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Оценка относительно потерь в газодобыче несколько завышена, но все равно существенная, говорил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, реальная цифра потерь в районе 20-30%.

Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что Украине придется увеличить импорт газа примерно на 30% по сравнению с предыдущими планами из-за значительных повреждений газодобывающей инфраструктуры. Точный объем требуемого газа будет зависеть от темпов восстановления поврежденных объектов и возможных новых авиаударов.

Такие компрессоры, о которых упомянул Харченко, импортируются из Европы, США или иногда Южной Кореи. В то же время в Соединенных Штатах, активно наращивающих газодобычу, спрос на такое оборудование чрезвычайно высок.