Южнокорейский стартап Rebellions, производящий ИИ-чипы, начал новый раунд финансирования на $150–200 млн. Среди инвесторов – техногигант Samsung, который также производит продукцию стартапа на собственных мощностях. После завершения раунда компания планирует выйти на IPO, пишет CNBC .

Подробности

Rebellions сосредоточена на инференсе – обработке данных в реальном времени. Компания была основана в 2020 году, а в 2023-м объединилась с другим ИИ-стартапом Sapeon.

С момента создания она привлекла $220 млн, а в текущем раунде рассчитывает еще на $150–200 млн. Среди уже подтвержденных инвесторов – Samsung, SK Hynix, SK Telecom, Korea Telecom и Aramco.

После завершения раунда Rebellions планирует провести IPO. Текущая оценка компании – $1 млрд, новый раунд должен повысить эту цифру.

Основной продукт стартапа – ИИ-чип Rebel, который будет изготовлен на 4-нм техпроцессе Samsung. Четыре таких чипа объединяются в систему Rebel-Quad, которую компания планирует вывести на рынок до конца 2025 года. В чипах используется новая память Samsung HBM3e для обработки больших объемов данных.

Контекст

Rebellions пытается занять нишу в ИИ-инфраструктуре, которая сегодня контролируется Nvidia – лидером на рынке графических процессоров. Инференс-чипы используются в генеративном ИИ, например в чат-ботах или системах рекомендаций.

Противостояние с Nvidia в этом сегменте усиливается из-за роста спроса и геополитических ограничений, в том числе американских экспортных правил по поставкам передовых чипов в Китай.

Сотрудничество Rebellions с Samsung является стратегическим и для производителя чипов: Samsung пытается расширить свою долю в глобальном рынке контрактного производства полупроводников, где сейчас доминирует TSMC. Если Rebellions сможет масштабировать продажи, это сделает компанию важным клиентом для Samsung и усилит ее позиции на мировом рынке ИИ-решений.