Минэкономики хочет отсрочить введение углеродного налога: проконсультируется с бизнесом

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

1 хв читання

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства работает над отсрочкой введения углеродного налога (СВАМ) по меньшей мере до 2028 года. Об этом сказал министр Алексей Соболев в интервью Forbes Ukraine.

  • В конце ноября правительство намерено договориться с Еврокомиссией о механике перехода, сообщил Соболев. «Сейчас у нас в приоритете, чтобы бизнес выжил. Далее – предоставление дополнительных инвестиций для перехода на новую систему», – объяснил он.
  • Соболев назвал два подхода к введению Европейской системы торговли выбросами (ETS): построение украинской системы и постепенное ее внедрение и подключение к европейской, «или ждать несколько лет и сразу подключаться к действующей в ЕС».
  • В следующем месяце Минэкономики проведет консультации с бизнесом по выбору модели, сообщил Соболев. После этого, по его словам, до конца года будет наработан законопроект, который можно будет принять в первом квартале 2026 года.

Контекст

Механизм пограничной углеродной корректировки (CARbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) стал одним из первых инструментов налогового регулирования в международной торговле для достижения климатических целей.

Основная идея механизма CBAM – все экспортеры должны платить соразмерную с компаниями ЕС плату за выбросы парниковых газов (ПГ) при производстве товаров, поставляемых в ЕС, а также стимулировать более чистое промышленное производство в странах, не входящих в ЕС.

Механизм СВАМ впервые был предложен в рамках EU Green Deal в 2019 году и представлен как часть пакета законодательных инициатив Fit for 55, что должно обеспечить до 2030 года уменьшение выбросов ПГ в ЕС на 55% от уровня 1990 года. Полноценное введение CBAM запланировано на 2026 год.

CBAM потенциально может стоить украинским производителям $300 млн, особенно ударив по производителям электроэнергии, удобрений и металлургам, согласно данным аналитиков EY в Украине. Подробнее о CBAM и его потенциальном влиянии на украинские компании – в материале Forbes Ukraine.

