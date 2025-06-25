Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу на полях саммита НАТО в Гааге в среду, 25 июня. Они обсудили пути прекращения огня и достижения мира, сообщил Зеленский. Трамп, в свою очередь, назвал встречу «прекрасной» и заявил, что не завершил войну за 24 часа, как обещал, потому что «она сложнее, чем кто-либо мог представить».

Ключевые факты

Трамп заявил на брифинге, что был «рад» видеть Зеленского, а встречу назвал «прекрасной». «Я просто хотел узнать, как у него дела, – сказал президент США во время пресс-конференции. – Зеленский был очень мил, как никогда».

«Я просто хотел узнать, как у него дела, – сказал президент США во время пресс-конференции. – Зеленский был очень мил, как никогда». «Я думаю, это прекрасное время, чтобы завершить войну, и я поговорю с Путиным, смогу ли я прекратить войну», – сказал он, добавив, что Зеленский «ведет сложную битву, но он успешен в ней».

Говоря о президенте РФ Владимире Путине , Трамп сказал, что тот, «возможно, хотел бы выйти из этой войны». «Я считаю, что он запутался», – добавил президент США. В то же время Трамп прокомментировал и возможные территориальные амбиции Путина за пределами Украины. «Это возможно. Я знаю одно: он хотел бы урегулировать ситуацию», – сказал Трамп.

, Трамп сказал, что тот, «возможно, хотел бы выйти из этой войны». «Я считаю, что он запутался», – добавил президент США. В то же время Трамп прокомментировал и возможные территориальные амбиции Путина за пределами Украины. «Это возможно. Я знаю одно: он хотел бы урегулировать ситуацию», – сказал Трамп. Отвечая на вопрос о том, почему он не выполнил обещание завершить войну в Украине за день , он подчеркнул, что это был «сарказм». «Она (война) сложнее, чем кто-либо мог представить, Путин более сложный человек, к сожалению, у меня были проблемы с президентом Зеленским», – сказал он.

, он подчеркнул, что это был «сарказм». «Она (война) сложнее, чем кто-либо мог представить, Путин более сложный человек, к сожалению, у меня были проблемы с президентом Зеленским», – сказал он. Трамп напрямую не ответил на вопрос о выделении дополнительной помощи Украине : «Посмотрим, что будет».

: «Посмотрим, что будет». Говоря о возможной продаже систем ПВО Украине, он заявил, что США проверят, могут ли предоставить Украине ракеты для систем Patriot. «Украинцы хотят получить ракеты для Patriot. Мы посмотрим. Они нам также нужны, мы поставляем их Израилю. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли их предоставить», – сказал он.

он заявил, что США проверят, могут ли предоставить Украине ракеты для систем Patriot. «Украинцы хотят получить ракеты для Patriot. Мы посмотрим. Они нам также нужны, мы поставляем их Израилю. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли их предоставить», – сказал он. По словам Зеленского, встреча с Трампом была «длительная и содержательная», и на ней они «охватили все действительно значимые вопросы». «Говорили о том, как добиться прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали – со временем», – написал президент.

Встреча продолжалась примерно 50 минут, пишет Суспильне.

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Контекст

Последняя встреча президентов на похоронах Папы Франциска в апреле состоялась в решающий момент Украины на фоне опасений, что США могут сократить поддержку Киева и отказаться от мирных переговоров. Это произошло после спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете, в результате которого визит украинского лидера был преждевременно завершен без подписания соглашения о недрах и совместной пресс-конференции с Трампом.

По данным источников агентства Bloomberg, Трамп заявил на закрытом заседании с коллегами-лидерами НАТО, что «необходимо что-то делать с Украиной», поскольку ситуация там «вполне вышла из-под контроля».

Лидеры стран-членов НАТО подтвердили обязательство инвестировать 5% ВВП в оборону, учитывая долгосрочные вызовы безопасности, Украина получила обязательства по долгосрочной поддержке, а НАТО заявило, что «ее безопасность способствует нашей безопасности».

Двухдневный саммит в Нидерландах был посвящен усилиям по обеспечению того, чтобы США продолжали взаимодействовать с трансатлантическим альянсом, переживающим один из самых сложных периодов. Альянс сталкивается с войной России в Украине и опасениями, что США стремятся вывести оружие и войска из Европы.