Ключові факти

«Ми будемо з ними до кінця», — заявив Трамп на саміті НАТО в Гаазі під час зустрічі з генеральним секретарем альянсу Марком Рютте. – Я маю на увазі, якщо ви подивіться на цифри, ми з ними, і це дуже важливі речі, щоб оголосити про них сьогодні», — сказав Трамп про плани членів НАТО формалізувати збільшення видатків на оборону до 5% ВВП.

Прихильність США до альянсу все більше стає джерелом занепокоєння в столицях союзників, оскільки Трамп прагне навʼязати Україні мирну угоду і покласти більшу частину відповідальності за її підтримку на Європу.

«Я не знаю, чи ви голосували чи збираєтеся голосувати, але я просив їх підняти до 5% протягом кількох років, і вони піднімають до 5%», – додав він.

Трамп підтвердив заплановану зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. На запитання про те, що він планує на зустрічі, він відповів: «Не знаю, припускаю, що ми обговорюватимемо Україну. Це здається найімовірнішим. Ну, побачимо».

Трамп зосередився більше на Близькому Сході і значною мірою відмовився від спроб домогтися припинення вогню у війні Росії в Україні, розчарований відсутністю прогресу у перемирʼї. Трамп ясно дав зрозуміти, що не планує продовжувати військову підтримку України. Однак він сказав, що Зеленський — «добрий хлопець», який має «багато труднощів».

Трамп також коротко згадав президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що йому потрібна допомога Путіна щодо Росії, а не Ірану.

«Я багато говорив із Путіним, і він був насправді дуже любʼязний. Він зголосився допомогти, як ви знаєте, Ірану. Я сказав: «Мені не потрібна допомога щодо Ірану. Мені потрібна допомога щодо Росії. Добре, зробіть нам ласку, допоможіть нам Росією, а не Іраном. Але він був дуже любʼязний».

Раніше Путін запропонував посередництво, коли Ізраїль та Іран запускали ракети одна в одну, але Трамп відхилив цю пропозицію.

Контекст

Дводенний саміт у Нідерландах був присвячений зусиллям щодо забезпечення того, щоб США продовжували взаємодіяти з трансатлантичним альянсом, який переживає один із найскладніших періодів. Альянс стикається з війною Росії в Україні, і побоюваннями, що США прагнуть вивести зброю і війська з Європи.

Стаття 5, яка вимагає від членів захищати один одного від нападів, розглядається як недоторканний стовп альянсу НАТО. Але Трамп давно сумнівається, чи готовий він піти на захист інших членів у разі війни.

Трамп зробив це знову 24 червня, коли летів на конференцію, заявивши журналістам, що існує «безліч визначень» статті 5 і обійшовши питання про дотримання зобовʼязань США. Також президент у соціальних мережах опублікував опитування, що показує, що більшість його прихильників схвалили б його рішення вийти з НАТО.

Рютте заявив журналістам, що він переконаний, що США «цілком віддані» статті 5, і знову похвалив Трампа за те, що він чинив тиск на держави-члени, щоб вони продовжили нарощувати витрати на оборону.

Раніше Трамп критикував військових союзників, звинувативши їх у тому, що вони покладають на Вашингтон тягар витрат на оборону і роблять дуже малий внесок у колективну безпеку.