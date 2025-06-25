Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО в Гаазі у середу, 25 червня. Вони обговорили шляхи припинення вогню та досягнення миру, повідомив Зеленський. Трамп, своєю чергою, назвав зустріч «чудовою» і заявив, що не завершив війну за 24 години, як обіцяв, бо «вона складніша, ніж будь-хто міг уявити».

Ключові факти

Трамп заявив на брифінгу, що був «радий» бачити Зеленського, а зустріч назвав «чудовою». «Я просто хотів дізнатися, як у нього справи, – сказав президент США під час пресконференції. – Зеленський був дуже милий, як ніколи».

«Я просто хотів дізнатися, як у нього справи, – сказав президент США під час пресконференції. – Зеленський був дуже милий, як ніколи». «Я думаю, це чудовий час, щоб завершити війну і я поговорю із Путіним, чи я зможу припинити війну», – сказав він, додавши, що Зеленський «веде складну битву, але він успішний в ній».

Говорячи про президента РФ Володимира Путіна , Трамп сказав, що той, «можливо, хотів би вийти з цієї війни». «Я вважаю, що він заплутався», – додав президент США. Водночас Трамп прокоментував й можливі територіальні амбіції Путіна за межами України. «Це можливо. Я знаю одне: він хотів би врегулювати ситуацію», — сказав Трамп.

, Трамп сказав, що той, «можливо, хотів би вийти з цієї війни». «Я вважаю, що він заплутався», – додав президент США. Водночас Трамп прокоментував й можливі територіальні амбіції Путіна за межами України. «Це можливо. Я знаю одне: він хотів би врегулювати ситуацію», — сказав Трамп. Відповідаючи на запитання про те, чому він не виконав обіцянку завершити війну в Україні за день , він наголосив, що це був «сарказм». «Вона (війна) складніша, ніж будь-хто міг уявити, Путін складніша людина, на жаль, у мене були проблеми із президентом Зеленським», – сказав він.

, він наголосив, що це був «сарказм». «Вона (війна) складніша, ніж будь-хто міг уявити, Путін складніша людина, на жаль, у мене були проблеми із президентом Зеленським», – сказав він. Трамп безпосередньо не відповів на запитання щодо виділення додаткової допомоги Україні : «Побачимо, що буде».

: «Побачимо, що буде». Говорячи про можливий продаж систем ППО Україні він заявив, що США перевірять, чи можуть надати Україні ракети для систем Patriot. «Українці хочуть одержати ракети для Patriot. Ми побачимо. Вони нам також потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю. Звісно, ​​вони хочуть їх отримати. Це дуже гарне питання. Я хочу, щоб ми змогли їх надати», – зазначив він.

він заявив, що США перевірять, чи можуть надати Україні ракети для систем Patriot. «Українці хочуть одержати ракети для Patriot. Ми побачимо. Вони нам також потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю. Звісно, ​​вони хочуть їх отримати. Це дуже гарне питання. Я хочу, щоб ми змогли їх надати», – зазначив він. За словами Зеленського, зустріч із Трампом була «тривала та змістовна», і на ній вони «охопили всі дійсно значимі питання». «Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі – згодом», – написав президент.

Зустріч тривала приблизно 50 хвилин, пише Суспільне.

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Контекст

Остання зустріч президентів на похороні Папи Франциска у квітні відбулася у вирішальний для України момент на тлі побоювань, що США можуть скоротити підтримку Києва та відмовитись від мирних переговорів. Це сталося після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті, внаслідок якої візит українського лідера був передчасно завершений – без підписання угоди про надра та спільної пресконференції з Трампом.

За даними джерел агентства Bloomberg, Трамп заявив на закритому засіданні з колегами-лідерами НАТО, що «необхідно щось робити з Україною», оскільки ситуація там «цілком вийшла з-під контролю».

Лідери країн-членів НАТО підтвердили зобовʼязання інвестувати 5% ВВП в оборону, враховуючи довгострокові виклики безпеці, Україна отримала зобовʼязання щодо довгострокової підтримки, а НАТО заявило, що «її безпека сприяє нашій безпеці».

Дводенний саміт у Нідерландах був присвячений зусиллям щодо забезпечення того, щоб США продовжували взаємодіяти з трансатлантичним альянсом, який переживає один із найскладніших періодів. Альянс стикається з війною Росії в Україні і побоюваннями, що США прагнуть вивести зброю і війська з Європи.