Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном после серии американских ударов по ядерным объектам Ирана. Удастся ли удержать хрупкое перемирие на Ближнем Востоке, или регион опять окажется на грани большой войны. Главное из материала The Economist

24 июня, спустя два дня после ударов с американских бомбардировщиков по ядерным объектам Ирана, президент США Дональд Трамп объявил о «полном и окончательном» прекращении огня в войне между Израилем и Ираном. «Я хотел бы поздравить обе страны – Израиль и Иран – с выносливостью, мужеством и умом, благодаря которым они завершили то, что следует называть 12-дневной войной», – написал он в Truth Social.

Сначала Трамп обеспечил согласие Израиля на прекращение огня, а затем передал предложение Ирану через катарских посредников, пишет The Economist. Иран должен был первым прекратить боевые действия, а Израиль – через 12 часов, по словам Трампа. Каждая сторона «останется мирной и уважительной», добавил он. Позже в интервью NBC News президент США заявил об ожиданиях, что прекращение огня будет продолжаться «вечно».

Фондовые индексы поднялись, а цены на нефть упали после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что формального соглашения нет, но Иран прекратит огонь, если это сделает Израиль. Когда срок ультиматума истек, атака иранских ракет 24 июня привела к гибели трех человек на юге Израиля.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, находившийся в студии Fox News во время заявления Трампа, заявил, что американский рейд достиг своих целей и запасы обогащенного урана из Ирана, вероятно, были уничтожены во время ударов. «Мы знаем, что Иран теперь не сможет разработать ядерное оружие», – добавил он.

Иранские ракеты в небе над Дохой (Катар). 23 июня Иран начал операцию против военных баз США на Ближнем Востоке. Фото Getty Images

Ситуация с конфликтом Израиля и Ирана сегодня

Перед объявленным прекращением огня 24 июня израильские истребители и разведывательные группы уничтожили значительную часть иранской системы противовоздушной обороны, ликвидировали ядерных ученых и генералов и начали уничтожать рассредоточенные ядерные объекты Ирана.

22 июня США присоединились к операции под кодовым названием «Полночный молот». Бомбардировщики B-2 совершили 37-часовую миссию из штата Миссури, сбросив 14 бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) на объекты по обогащению урана в Натанге и Фордо. Вероятно, около 30 крылатых ракет Tomahawk, запущенных с подлодок, также поразили ядерные комплексы в Исфагане.

На следующий день Иран ответил символическим ударом, выпустив 14 ракет – по одной за каждую американскую MOP – по авиабазе США Аль-Удейд в Катаре. Все, кроме одной, были перехвачены, и, по словам Трампа, благодаря своевременному предупреждению Ирана никто не пострадал. Через два часа он объявил о прекращении огня.

Теперь над регионом нависли три вопроса: удержится ли перемирие, будет ли заключено дальнейшее дипломатическое соглашение для ограничения ядерной программы Ирана и станет ли Ближний Восток более стабильным после этой войны?

Ни Израиль, ни Иран формально не подтвердили прекращение боевых действий, но у обеих сторон есть веские основания остановиться, комментирует The Economist.

Теократический режим Ирана десятилетиями пытался избегать прямой конфронтации с США, полагаясь на прокси-силы в регионе и эпизодическую дипломатию. Вооруженные силы Ирана оказались бессильны перед Израилем, а союзники по региону ослаблены, добавляет The Economist. Вряд ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решится бросить вызов Трампу после того, как приветствовал его историческое военное вмешательство.

Израильские военные источники считают, что они уничтожили почти все «ядерные» цели из своего списка. Нетаньяху может теперь чувствовать, что одержал победу, которая определит его политическое наследие в борьбе с главным врагом Израиля.

Трамп, со своей стороны, не захочет затягивать войну, поскольку заверил американцев, что не будет вовлекать их в еще одну «вечную войну», как это было в Ираке и Афганистане, которые он давно осуждал.

Девушка держит плакат с надписью: «Пошел на ***, рыжий мужчина» во время пацифистской акции протеста против войны в Иране возле консульства США в Неаполе 23 июня 2025 года Фото Getty Images

Природа иранского режима

Лидер Ирана Али Хаменеи все еще может решить, что для выживания его режима необходимо ядерное оружие, пишет The Economist. Даже если большинство объектов были уничтожены, программа может быть восстановлена ​​тайно. МАГАТЭ заявляет, что не знает, где находятся официальные запасы Ирана – 400 кг высокообогащенного урана с концентрацией 60%. Если Иран скрыл центрифуги для обогащения, он может относительно быстро изготовить расщепленный оружейный материал, чего хватит примерно для десяти бомб.

Ядерное соглашение, подписанное бывшим президентом США Бараком Обамой в 2015 году, позволяло Ирану иметь ограниченную программу по обогащению урана под международным наблюдением. Она должна была удерживать страну от возможности создания количества материала, достаточного для создания ядерной бомбы. Трамп вышел из этого соглашения в первую президентскую каденцию, и накануне израильского удара Иран находился в нескольких днях или неделях от такого «прорыва», пишет The Economist.

Опасения усилились из-за разведки, что Иран начал ускоряться с созданием ядерной боеголовки для ракеты. В переговорах с Тегераном Трамп требовал чего-то более близкого к «нулевому обогащению». Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф предложил компромиссное соглашение, которое позволило бы Ирану обогащать уран в рамках регионального консорциума за пределами страны. Пока непонятно, актуально ли это предложение и согласятся ли на него Израиль или Иран.

Поклонник ливанской «Хезболлы» держит портрет верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи во время демонстрации в поддержку Ирана после пятничной молитвы в южных пригородах Бейрута 20 июня 2025 года. Фото Getty Images

Если Израиль обнаружит скрытую ядерную программу Ирана, он почувствует обязанность нанести новый удар – с американской помощью или без нее. Израиль также будет стремиться к ограничению иранских обычных вооружений и поддержки полиции после более года борьбы с союзниками и прокси-силами режима и отражения ракет с территорий Ирана, Ливана и Йемена.

23 июня Израиль пытался ослабить репрессивные инструменты иранского режима, нанеся удары по тюрьме Эвин и штабу полиции Басидж, подавлявшей протесты населения. Иранцы не откликнулись на призывы Израиля восстать против стареющих мулл. Но если боевые действия прекратятся и иранцы начнут осознавать последствия ошибок аятоллы, может произойти и взрыв народного возмущения.

Природа иранского режима – это дело иранского народа, говорит Джей Ди Вэнс и добавляет: «Если в будущем Иран захочет создать ядерное оружие, ему придется столкнуться с мощными американскими вооруженными силами».

Драматическое вмешательство США и еще более драматичное прекращение огня еще не означают наступления длительного мира на Ближнем Востоке, заключает The Economist.