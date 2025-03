Джефф Безос у боротьбі за виживання бізнес-імперії. Чому засновник Amazon різко змінив ставлення до Дональда Трампа? Розбір FT

Засновник Amazon Джефф Безос ще недавно відкрито критикував Дональда Трампа, а його медіаресурс The Washington Post був одним із найактивніших опонентів чинного президента США. Однак за останній рік ситуація різко змінилася. Мультимільярдер фінансово підтримує заходи, пов’язані з Трампом, а редакційна політика The Washington Post зазнала серйозних трансформацій. Що змусило одного з найбагатших людей світу переглянути свої позиції? Forbes переказує головне з матеріалу Financial Times