Джефф Безос у боротьбі за виживання бізнес-імперії. Чому засновник Amazon різко змінив ставлення до Дональда Трампа? Розбір FT

Засновник Amazon Джефф Безос ще недавно відкрито критикував Дональда Трампа, а його медіаресурс The Washington Post був одним із найактивніших опонентів чинного президента США. Однак за останній рік ситуація різко змінилася. Мультимільярдер фінансово підтримує заходи, пов’язані з Трампом, а редакційна політика The Washington Post зазнала серйозних трансформацій. Що змусило одного з найбагатших людей світу переглянути свої позиції? Forbes переказує головне з матеріалу Financial Times

Конфлікт між мультимільярдером, засновником інтернет-магазину Amazon Джеффом Безосом і 47-м президентом США Дональдом Трампом почався ще під час першого президентського терміну останнього. Однією з ключових точок напруги став контракт Пентагону на $10 млрд у сфері хмарних обчислень (JEDI), який у результаті отримала не Amazon, а Microsoft.

Amazon подала судовий позов, прямо звинувачуючи Трампа у втручанні в тендер через його тодішню неприязнь до The Washington Post, який належить Безосу. Підприємець вважав, що Трамп особисто втрутився в тендер, щоб покарати його через критичну редакційну політику The Washington Post.

«Жартували, що купівля The Washington Post обійшлася Безосу не в $250 млн, а в $10 млрд», – каже колишній головний редактор видання Марті Барон у коментарі FT. Після рішення Пентагону Безос виглядав «глибоко враженим» і повторював: «Це несправедливо», розповідає FT один зі знайомих мільярдера.

Але другий президентський термін Трампа може створити для Безоса ще більші фінансові ризики. Бізнес-інтереси Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin, яка також належить Безосу, залежать від федеральних контрактів на десятки мільярдів доларів у сферах національної безпеки та космосу, а також від податкової та митної політики адміністрації США.

Ставка на Blue Origin і конкуренція з Маском

Blue Origin – один із головних проєктів Безоса, спрямований на комерціалізацію космосу. У січні 2024 року компанія здійснила успішний запуск важкої ракети, а також отримала контракт NASA на $3,4 млрд для місії з висадки людей на Місяць у 2029 році. Проте поки що вона значно поступається SpaceX Ілона Маска, яка вже провела понад 450 орбітальних запусків. Маск, відомий своєю наближеністю до Трампа, відкрито звинувачував Безоса у втручанні в ринок.

«Безосу важливо, щоб Blue Origin отримувала контракти від уряду США, – каже один із радників Безоса. – Якщо найбагатша людина світу та найвпливовіший політик об’єднаються проти Безоса, його космічні амбіції можуть бути зруйновані».

Ракету New Glenn від компанії Blue Origin запускають у січні 2025 року на мисі Канаверал. Фото Getty Images

Зміна курсу The Washington Post

Джефф Безос придбав The Washington Post у 2013 році за $250 млн, коли видання перебувало у фінансовій кризі. Спочатку його власність принесла газеті ренесанс: зростання передплатників, збільшення політичного відділу та новий слоган, який придумав сам Безос, – Democracy Dies in Darkness. Під час президентства Трампа медіамагнат підтримував редакцію, залишаючись стратегічним власником і мінімізуючи втручання.

Однак після першого терміну Трампа WP почала втрачати позиції, а фінансові збитки зросли до $100 млн на рік. Безос почав активніше втручатися в редакційну політику, що спричинило кризу всередині газети. Зокрема, він заблокував редакційну підтримку опонентки Трампа – Камали Гарріс, а Blue Origin почала налагоджувати контакти з чинним президентом США. У результаті десятки журналістів залишили WP, включно з Рут Маркус, чию колонку не опублікувало нове керівництво.

Журналісти протестували проти нового курсу видання, однак медіамагнат ігнорує їхні звернення. «Він направляє організацію в певному напрямку, не пояснивши чому», – каже колишній головред Марті Барон.

Редакційний курс WP сьогодні змістився в бік «особистих свобод та вільного ринку» за вказівками самого Безоса. Це викликало обурення серед журналістів редакції. Пулітцерівський лауреат Девід Мараніс заявив, що більше ніколи не писатиме для газети, доки її власником залишається Безос. «Я хотів би, щоб вони змінили назву газети, бо це більше не The Washington Post», – каже Мараніс.

Своєю чергою, Трамп похвалив зміни у виданні: «Я познайомився з ним [Джеффом Безосом] і думаю, що він намагається зробити щось серйозне з The Washington Post. Раніше там такого не було».

Джефф Безос разом із CEO Alphabet Сундар Пічаї на інавгурації президента США Дональда Трампа, 20 січня 2025 року. Фото Getty Images

Монополіст Amazon

Зараз Amazon і Blue Origin мають контракти з урядом США на понад $20 млрд, включно з програмою місячної місії та контрактом із Національним агентством безпеки на $10 млрд. Також Amazon заплатила $40 млн за документальний серіал про Меланію Трамп – майже втричі більше, ніж пропонував конкурентний Disney. Близько $28 млн з цієї суми піде безпосередньо в кишеню першої леді.

У свої перші два десятиліття в Amazon Безос залишався здебільшого осторонь політики. Проте зараз він дедалі більше занурюється у політичні ігри. На день інавгурації Безос стояв серед інших техномагнатів, спостерігаючи за присягою Трампа. А сам захід був підтриманий пожертвою Amazon у розмірі $1 млн і транслювався в прямому етері на Prime Video.

Втім, в Amazon досі залишаються проблеми з державою. Федеральна торгова комісія (ФТК) висунула проти компанії антимонопольний позов, і його розгляд має початися в 2026 році. Тож зміна курсу Безоса – це ще одна причина, щоб показати прихильність до нинішньої влади.

Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос, Сундар Пічаї та Ілон Маск під час інавгурації Дональда Трампа як 47-го президента США, Капітолій, 20 січня 2025 року у Вашингтоні, округ Колумбія. Фото Getty Images

Гра на виживання

«Чому Безос змінився? Це поєднання прагматизму, страху та трохи опортунізму», – каже один зі знайомих мультимільярдера. Для нього ключове питання – виживання його імперії. Він не обов’язково став прихильником Трампа, однак прагне зменшити потенційні загрози для свого бізнесу, пише FT. Його знайомі зазначають, що угода про документальний фільм про Меланію Трамп – це не стільки жест підтримки, скільки холоднокровний розрахунок.

«Він платить гроші, аби купити прихильність родини Трампа та задобрити президента. З погляду співвідношення витрат і вигоди – це не така вже й велика ціна. Це розумна інвестиція», – каже один із товаришів засновника Amazon.

Попри трансформацію люди з оточення Безоса не вірять, що він справді перейшов на бік нового президента США. «Це не той Безос, якого я знаю, – каже один із його колишніх керівників. – Він може не бути на 100% за Трампа, але він не дурень. Це питання виживання».

Медіамагнат обрав шлях прагматизму та фінансових гарантій для своєї бізнес-імперії. Його стратегія – не підтримка Трампа, а мінімізація ризиків під час повернення того до Білого дому, підсумовує FT.