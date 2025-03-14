Взгляд с фронтира. Два года назад подразделение «Хартия» стало бригадой. Как война изменила общество, по мнению основателя Всеволода Кожемяко

Бизнесмен Всеволод Кожемяко, 52, с началом войны основал и возглавил добровольческий отряд «Хартия», который участвовал в обороне и освобождении Харьковщины и развился в бригаду. Львиную долю усилий и времени Кожемяко посвящает «Хартии», которая сейчас расширяется в корпус. Что можно узнать о стране, если смотреть на нее с линии фронта?
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Не думаю, что есть бизнес, на который война повлияла положительно. Но есть индустрии, которые развиваются быстрее других, прежде всего miltech.
Есть разрушенные активы, перевезенные предприятия, миграция людей. Кто-то или воюет, или просто погиб. Но уже адаптировались. Я смотрю на Харьков, люди живут. Компании перезапустились, по-новому посмотрели на свои бизнес-модели, имеют перспективу.
Наша компания пострадала от войны прямо: находилась в оккупации, многие сотрудники вынуждены были уехать, есть разрушения и большая потребность в разминировании. Часть земли до сих пор нельзя обрабатывать из-за близости к линии столкновения.
Трудно, но коллектив сохранился. Люди пережили все это, почувствовали друг друга, сохранили компанию и работу для себя. Было очень тяжело, пока восстановление логистики и экспорта не позволило думать о развитии.
Главная перемена в украинском бизнесе – изменилось отношение к войне. В отличие от 2014 года, предприниматели всерьез приобщаются к защите. Для многих помощь военным стала святым делом. Мотивация может быть разной, но помощь сейчас – это тренд. Только «Хартии» системно помогают три десятка бизнесов и несколько фондов, удерживаемых крупными бизнесменами.
А мы показываем эффективность применения помощи. Для бизнеса эффективность самое главное.
Тех, кто помогает от чистого сердца, я считаю великими личностями — это ценностно очень правильные люди, и таких большинство. Некоторые помогают минимально для преференций, пиара или просто чтобы быть в мейнстриме. И есть те, кто ничего не делает или вообще уехал. О них мы не говорим.
Неактивные предприниматели просто не осознают уровень проблем, рисков, опасностей для всей страны и для нации.
Осознание уровня рисков и вызовов, к сожалению, не растет — большинство считает, что все как-то уляжется. Что может вернуть людей в реальность? Если появятся угрозы для Днепра или будет новое наступление с севера, это станет толчком. Я бы не хотел таких толчков.
Что нового узнал о себе? Появилось глубокое понимание процессов в Силах обороны Украины. Качественная экспертиза по инвестированию в войну. Понимание военных возможностей на линии фронта. И системное понимание дальнейших шагов в сфере национальной безопасности.
Научился брать ответственность за людей, которых вел на боевые действия. Получил навыки пехотных командиров — от тактической медицины до элементарного планирования и понимания последовательности действий.
Моя функция в «Хартии» — стягивать людей и ресурсы в бригаду и убеждать военное руководство в том, что внедряемые нами методы работают.
Как разочаровала или положительно удивила власть? Я не хотел бы это комментировать. Украинцы снова объединяются на фоне заявлений Трампа. Важно понимать, в том числе и власти, что это единение не вокруг конкретных личностей, скорее — украинского флага. Украинский народ никогда не будет в рабстве, он будет бороться за свободу и для ее защиты готов объединяться.
Как влиять на власть? Это задача профильных ассоциаций, аналитических центров. Должна быть создана нормативная база, которая будет стимулировать развитие бизнеса.
Я бы хотел, чтобы предприниматели, уже показавшие, что очень глубоко воспринимают проблемы страны, помогли перестроить процессы в государстве. К примеру, компании, связанные с современным качественным логистическим бизнесом, очень быстро могли бы наладить процессы в Минобороны.
Были бы политическая воля и желание им это делегировать — все бы очень быстро поехало, своевременно бы контрактовалось и приходило к военным.
Действенным считаю формат малых групп, работающих по конкретным вопросам. В «Хартии» люди с бизнес-бэкграундом быстро учатся, способны менять, отлаживать, ускорять процессы и быть полезными.
Будущее далеко не планирую. Если война продлится еще пять лет, то буду здесь заниматься войной. А если нет — наверное, бизнесом.
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