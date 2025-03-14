Погляд з фронтиру. Два роки тому підрозділ «Хартія» став бригадою. Як війна змінила суспільство, на думку засновника Всеволода Кожемяка

Бізнесмен Всеволод Кожемяко, 52, із початком війни заснував і очолив добровольчий загін «Хартія», який брав участь в обороні та звільненні Харківщини і розвинувся до бригади. Левову частку зусиль і часу Кожемяко присвячує «Хартії», яка зараз розширюється в корпус. Що можна дізнатися про країну, якщо дивитись на неї з лінії фронту?

Не думаю, що є бізнеси, на які війна вплинула позитивно. Але є індустрії, котрі розвиваються швидше за інших, передусім miltech.

Маємо зруйновані активи, перевезені підприємства, міграцію людей. Хтось або воює, або просто загинув. Але вже адаптувалися. Я дивлюся на Харків, люди живуть. Компанії перезапустилися, по‐новому подивилися на свої бізнес‐моделі, мають перспективу.

Наша компанія постраждала від війни прямо: перебувала в окупації, багато співробітників змушені були поїхати, є руйнування і велика потреба в розмінуванні. Частину землі і досі не можна обробляти через близькість до лінії зіткнення.

Важко, але колектив зберігся. Люди пережили це все, відчули одне одного, зберегли компанію і роботу для себе. Було дуже важко, поки відновлення логістики й експорту не дало можливості думати про розвиток.

Головна зміна в українському бізнесі — змінилося ставлення до війни. На відміну від 2014 року, підприємці всерйоз долучаються до захисту. Для багатьох допомога військовим стала святою справою. Мотивація може бути різною, але допомога зараз — це тренд. Тільки «Хартії» системно допомагають три десятки бізнесів і кілька фондів, які утримуються великими бізнесменами.

А ми демонструємо ефективність застосування допомоги. Для бізнесу ефективність найголовніше.

Тих, хто допомагає від щирого серця, я вважаю великими особистостями — це ціннісно дуже правильні люди, і таких більшість. Дехто допомагає мінімально задля преференцій, піару або просто щоб бути у мейнстримі. І є ті, хто нічого не робить або взагалі виїхали. Про них ми не говоримо.

Моя функція у «Хартії» — стягувати людей та ресурси в бригаду і переконувати військове керівництво в тому, що методи, які ми запроваджуємо, працюють. Фото з особистого архіву Всеволода Кожемяко

Підприємці, які неактивні, просто не усвідомлюють рівень проблем, ризиків, небезпеки для всієї країни і для нації.

Усвідомлення рівня ризиків і викликів, на жаль, не зростає — більшість вважає, що все якось заспокоїться. Що може повернути людей до реальності? Якщо з’являться загрози для Дніпра чи буде новий наступ з півночі — це стане поштовхом. Я не хотів би таких поштовхів.

Що нового дізнався про себе? Зʼявилося глибоке розуміння процесів у Силах оборони України. Якісна експертиза з інвестування у війну. Розуміння можливостей військових на лінії фронту. І системне розуміння подальших кроків у сфері національної безпеки.

Навчився брати відповідальність за людей, яких вів на бойові дії. Отримав навички піхотних командирів — від тактичної медицини до якогось елементарного планування і розуміння послідовності дій.

«Хартії» системно допомагають три десятки бізнесів і кілька фондів, які утримуються великими бізнесменами. Фото з facebook сторінки 13 Бригада Національної гвардії України «Хартія»

Моя функція у «Хартії» — стягувати людей та ресурси в бригаду і переконувати військове керівництво в тому, що методи, які ми запроваджуємо, працюють.

Як розчарувала чи позитивно здивувала влада? Я б не хотів це коментувати. Українці знов об’єднуються на тлі заяв Трампа. Важливо розуміти, зокрема й владі, що це єднання не навколо конкретних особистостей, радше — українського прапора. Український народ ніколи не буде у рабстві, він боротиметься за свободу і для її захисту готовий обʼєднуватись.

Як впливати на владу? Це завдання профільних асоціацій, аналітичних центрів. Має бути створено нормативну базу, що стимулюватиме розвиток бізнесу.

Я б хотів, аби підприємці, які вже показали, що дуже глибоко сприймають проблеми країни, допомогли перебудувати процеси у державі. Наприклад, компанії, повʼязані з сучасним якісним логістичним бізнесом, дуже швидко могли б налагодити процеси у Міноборони.

Якби була політична воля і бажання їм це делегувати, все б дуже швидко поїхало, своєчасно б контрактувалося і приходило до військових.

Дієвим вважаю формат малих груп, які працюють з конкретних питань. У «Хартії» люди з бізнес‐бекграундом швидко вчаться, здатні змінювати, налагоджувати, пришвидшувати процеси і бути корисними.

Майбутнє далеко не планую. Якщо війна триватиме ще пʼять років, то буду тут, займатися війною. А якщо ні — мабуть, бізнесом.