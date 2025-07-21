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Солидарность от M‐Tac к «Фактор‐Печать». Украинский бизнес – одна из целей для российских ракет и дронов. Как вчерашние конкуренты помогают друг другу после атак

Катерина Шаповал /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

4 хв читання

M‐Tac, Bierwelle, Фактор‐Друк /Getty Images

23 мая 2024 года, Харьков. Спасательная операция на типографии «Фактор-Друк». Тогда погибли семь сотрудников, сгорело 50 000 книг Фото Getty Images

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Россия разрушила сотни украинских предприятий. Как лидеры бизнеса во время войны наладили непрерывный конвейер помощи друг другу

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В ночь на 23 апреля 2025 года завод UBC Group в Харькове, выпускающий брендированные зонты, барную мебель и другую продукцию для отдыха, атаковали шесть «Шахедов». От взрывов пострадали складские помещения и производственный цех, нуждающийся в полном восстановлении, рассказывает совладелец компании Игорь Гуменный, 58. Убытки от атаки он оценивает в несколько миллионов долларов.

Вскоре после российской атаки Гуменному позвонил основатель алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, 56. Его компания – многолетний покупатель продукции UBC. «Он сказал, что лучшая помощь – это заказ наших товаров, и заказал холодильники», – говорит Гуменный.

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