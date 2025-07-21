Росія зруйнувала сотні українських підприємств. Як лідери бізнесу під час війни налагодили безупинний конвеєр допомоги один одному

У ніч на 23 квітня 2025 року завод UBC Group у Харкові, що випускає брендовані парасолі, барні меблі та іншу продукцію для відпочинку, атакували шість «Шахедів». Від вибухів постраждали складські приміщення та виробничий цех, який тепер потребує повної відбудови, розповідає співвласник компанії Ігор Гуменний, 58. Збитки від атаки він оцінює у кілька мільйонів доларів.

Невдовзі після російської атаки Гуменному зателефонував засновник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк, 56. Його компанія – багаторічний покупець продукції UBC. «Він сказав, що найкраща допомога – це замовлення наших товарів, і замовив холодильники», – говорить Гуменний.