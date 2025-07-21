Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

Солідарність від M‐Tac до «Фактор‐Друк». Український бізнес – одна з цілей для російських ракет і дронів. Як вчорашні конкуренти допомагають один одному після атак

Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

4 хв читання

M‐Tac, Bierwelle, Фактор‐Друк /Getty Images

23 травня 2024 року, Харків. Рятувальна операція на друкарні «Фактор-Друк». Тоді загинуло сім співробітників, згоріло 50 000 книжок Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:04 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:04

Росія зруйнувала сотні українських підприємств. Як лідери бізнесу під час війни налагодили безупинний конвеєр допомоги один одному

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

У ніч на 23 квітня 2025 року завод UBC Group у Харкові, що випускає брендовані парасолі, барні меблі та іншу продукцію для відпочинку, атакували шість «Шахедів». Від вибухів постраждали складські приміщення та виробничий цех, який тепер потребує повної відбудови, розповідає співвласник компанії Ігор Гуменний, 58. Збитки від атаки він оцінює у кілька мільйонів доларів.

Невдовзі після російської атаки Гуменному зателефонував засновник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк, 56. Його компанія – багаторічний покупець продукції UBC. «Він сказав, що найкраща допомога – це замовлення наших товарів, і замовив холодильники», – говорить Гуменний.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні