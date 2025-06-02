Україна 1 червня завдала удару дронами по російських аеродромах, знищивши стратегічні бомбардувальники на суму близько $7 млрд. Як спецоперація СБУ «Павутина» вплине на хід війни та геополітичне становище України?

Україна напередодні переговорів із росіянами у Стамбулі реалізувала спеціальну операцію «Павутина». 1 червня FPV-дрони Служби безпеки України злітали з вантажівок у глибині Росії та атакували літаки на чотирьох стратегічних аеродромах. Під удар потрапив, зокрема, аеродром «Оленья», що за Північним полярним колом.

Уражений 41 літак стратегічної авіації РФ, повідомив глава СБУ Василь Малюк. Серед них – «летючий радар» А-50, важкі бомбардувальники Ту-22, Ту-160 і Ту-95. Останній є основним носієм крилатих ракет Х-101, які РФ використовувала, зокрема, для удару по дитячій лікарні «Охматдит» у липні 2024-го.

Вартість уражених літаків оцінюється у $7 млрд, каже Малюк. «Знищено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет», – запевнив голова української спецслужби.

Попри втрати, Росія все ще має здатність завдавати удари вглиб України. Які військові та політичні наслідки може мати операція «Павутина»?

Момент ураження російського літака українським дроном під час спецоперації СБУ «Павутина» Фото Скрин з відео, опублікованому в акаунті The Military Watch в Х

Військове значення