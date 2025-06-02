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Україна показала карти. Атака на аеродроми Росії може не дати негайного ефекту на полі бою, але вплине на хід війни. Висновки з операції «Павутина»

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

спецоперація СБУ «Павутина» бомбардувальник дрони винищувач /Зображення згенеровано ШІ ChatGPT в співавторстві з Анастасією Савеленко

$7 млрд – орієнтовна вартість стратегічної авіації Росії, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ «Павутина» Фото Зображення згенеровано ШІ ChatGPT в співавторстві з Анастасією Савеленко

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Україна 1 червня завдала удару дронами по російських аеродромах, знищивши стратегічні бомбардувальники на суму близько $7 млрд. Як спецоперація СБУ «Павутина» вплине на хід війни та геополітичне становище України?

Україна напередодні переговорів із росіянами у Стамбулі реалізувала спеціальну операцію «Павутина». 1 червня FPV-дрони Служби безпеки України злітали з вантажівок у глибині Росії та атакували літаки на чотирьох стратегічних аеродромах. Під удар потрапив, зокрема, аеродром «Оленья», що за Північним полярним колом.

Уражений 41 літак стратегічної авіації РФ, повідомив глава СБУ Василь Малюк. Серед них – «летючий радар» А-50, важкі бомбардувальники Ту-22, Ту-160 і Ту-95. Останній є основним носієм крилатих ракет Х-101, які РФ використовувала, зокрема, для удару по дитячій лікарні «Охматдит» у липні 2024-го.

Вартість уражених літаків оцінюється у $7 млрд, каже Малюк. «Знищено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет», – запевнив голова української спецслужби.

Попри втрати, Росія все ще має здатність завдавати удари вглиб України. Які військові та політичні наслідки може мати операція «Павутина»?

«Павутина» дрони атака російські винищувачі /Скрин з відео, опублікованому в акаунті The Military Watch в Х

Момент ураження російського літака українським дроном під час спецоперації СБУ «Павутина» Фото Скрин з відео, опублікованому в акаунті The Military Watch в Х

Військове значення

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