«Світова війна Африки». США хочуть добитися миру між Конго та Руандою, уклавши угоду про мінерали. Чи спрацює стратегія Трампа? Розбір NYT, Reuters та CSIS

США знову планують досягнення миру через угоди про мінерали. Після України у центрі уваги конфлікт між Конго та Руандою, який триває вже понад 30 років. У Демократичній Республіці Конго зберігається найбільше родовище кобальту у світі, яке фактично контролює Китай. Для адміністрація Дональда Трампа це ще один важіль впливу у світовій економіці. NYT , The Conversation , Reuters , CSIS та BBC розібрали, з чого почався військовий конфлікт у Східній Африці, і як США включаються у війну за ресурси.

На початку травня 2025 року Демократична Республіка Конго (ДРК) та Руанда вийшли на фінішну пряму у підписанні мирної угоди, яка може змінити розставляння сил у Східній Африці. Цей крок – кульмінація багатомісячних переговорів за посередництва США, які прагнуть не лише зупинити війну між ними, а й закласти основу для масштабних західних інвестицій у регіон, багатий на стратегічні мінерали, пише Reuters.

Вашингтон діє швидко, як і у випадку з «угодою про мінерали» з Україною. Її проєкт вже подано сторонам, а держсекретар США Марко Рубіо готується зустрітися з колегами в африканських столицях Кіншаси та Кігалі для фінального узгодження. Очікується, що всі документи – і мирна угода, і супутні економічні домовленості – будуть підписані протягом двох місяців за участі Дональда Трампа.

Угода передбачає не лише припинення бойових дій, а й відкриття дверей для мільярдних інвестицій американських і західних компаній у гірничу промисловість та інфраструктуру Конго і Руанди. Це одна зі стратегій адміністрації Трампа, яку імплементують в країни з невирішеними військовими конфліктами. Окремим рядком прописано створення нових потужностей із переробки мінералів у Руанді, яка теж має ресурси, щоправда, менші, ніж у Конго.

Втім, за лаштунками дипломатичних перемовин – жорстка реальність.

Бойові дії тривають, а гуманітарна ситуація погіршується з кожним тижнем. ООН і західні уряди прямо звинувачують Руанду у постачанні зброї та завоюванні територій у Конго, хоча сама Руанда наполягає: її сили діють виключно в межах самозахисту від загрози з боку армії Конго. Попри дипломатичний прорив, на сході ДРК щодня гинуть люди, а сотні тисяч залишають свої домівки.

Війна за ресурси та вплив

Війна між Руандою та ДРК має глибоке історичне коріння, яке сягає 1994 року. Тоді в Руанді відбувся один із найжахливіших геноцидів XX століття: екстремісти з етнічної групи хуту вбили близько 800 000 людей, переважно тутсі – протилежної етнічної групи, пише BBC. Після того, як повстанці-тутсі на чолі з чинним президентом Руанди Полем Кагаме захопили владу, близько мільйона хуту, включаючи багатьох причетних до геноциду, втекли на територію сусідньої ДРК (тоді – Заїр).

Втеча хуту до Конго різко загострила етнічну напругу у східних регіонах, де вже проживали спільноти тутсі. Руанда вважала присутність «геноцидерів» на кордоні прямою загрозою і двічі вводила війська до ДРК під приводом переслідування винних у геноциді.

У 1996–1997 роках руандійська армія підтримала повстання в Заїрі, що призвело до повалення диктатора Мобуту Сесе Секо й приходу до влади Лорана-Дезіре Кабіли. Однак уже через рік Кабіла розірвав союз із Руандою, дозволивши хуту відновити свої сили на сході.

Це спровокувало другу війну: Руанда та Уганда знову вдерлися до ДРК, а на боці Конго виступили Ангола, Намібія та Зімбабве. Ці дві війни у 1990-х отримали назву «світові війни Африки» і призвели до загибелі мільйонів людей.

Після офіційного завершення воєн у 2000-х роках у східній частині ДРК залишилися десятки збройних угруповань, які боролися за контроль над ресурсами та вплив у регіоні.

Жінки миють руду на кустарній мідно-кобальтовій шахті Каміломб, поблизу міста Колвезі на південному сході Демократичної Республіки Конго. Фото Getty Images

Особливо активними були угруповання, пов’язані з етнічними групами тутсі й хуту. Руанда продовжувала втручатися, мотивуючи це необхідністю захисту тутсі й боротьбою з ополченням FDLR (Демократичні сили визволення Руанди), яке складається в тому числі з учасників геноциду. Схожими методами користувалася Росія у 2014 році, коли почала захоплювати території Україні під проводом «захисту російськомовного населення».

У 2009 році між урядом ДРК і повстанським рухом під проводом тутсі була підписана мирна угода. Проте вже у 2012 році частина колишніх повстанців, невдоволена невиконанням домовленостей, сформувала нове угруповання – M23. Назва походить від дати підписання тієї самої угоди – 23 березня.

M23 швидко захопило значні території, включно з важливим стратегічним містом Гома. Їх звинуватили у воєнних злочинах, а Руанду – у підтримці бойовиків зброєю, логістикою та навіть прямим командуванням. Під тиском міжнародної спільноти M23 вибили з країни у 2013 році, частина бойовиків інтегрувалася в армію ДРК.

Після кількох років відносної тиші M23 знову активізувалося у 2021 році, звинувативши уряд ДРК у невиконанні обіцянок щодо захисту тутсі. З 2022 року угруповання почало новий наступ, а у 2024–2025 роках, за даними ООН і західних урядів, за підтримки тисяч руандійських солдатів захопило ключові міста ДРК — Гому і Букаву, а також стратегічні райони країни з видобутку мінералів.

M23 контролює значну частину кордону з Руандою, через яку йде контрабанда колтану, золота й інших цінних ресурсів, що фінансують війну. Щомісяця до Руанди вивозиться до 120 т колтану – компоненту, необхідного для виробництва смартфонів, оцінює ООН.

Зараз конфлікт між ДРК і Руандою – це не лише питання етнічної ворожнечі, а й боротьба за контроль над запасами кобальту, міді, колтану, золота та літію.

США, Китай та ЄС змагаються за вплив у регіоні, оскільки ці ресурси критично важливі для майбутньої «зеленої» економіки, пише CSIS. Попри спроби укласти мирну угоду за посередництва США, бойові дії тривають, а гуманітарна ситуація критична, додає Reuters.

Протестувальник тримає плакат з написом «Немає Конго — немає телефону» під час демонстрації в Гаазі, Нідерланди, 1 лютого 2025 року. Учасники маршу вимагали справедливості за триваючий геноцид у Східному Конго, який багато хто пов’язує з втручанням Руанди. Фото Getty Images

Мінеральний джекпот

Демократична Республіка Конго – найбільший у світі виробник кобальту, ключового металу для акумуляторів електромобілів та «зеленої» енергетики. На Конго припадає 70% світового видобутку кобальту, пише The Conversation. Саме ці ресурси – головна причина, чому США, Китай та ЄС змагаються за вплив у регіоні.

Китай за останні 20 років побудував у Конго справжню ресурсну імперію. Через угоди «інфраструктура в обмін на ресурси» китайські компанії отримали контроль над більшістю великих шахт.

У 2016 році американська Freeport-McMoRan продала одну з таких - Tenke Fungurume, китайській компанії China Molybdenum, і це стало однією з найбільших стратегічних поразок США в Африці, додає CSIS.

Сьогодні Китай володіє або контролює частки у 15 найбільших шахтах ДРК, а 65% світового кобальту для батарей обробляється саме на китайських підприємствах.

Вантажівки вивозять руду з кар'єра на шахті Тенке Фунгуруме – одній із найбільших у світі копалень міді та кобальту, що належить китайській компанії CMOC, на південному сході Демократичної Республіки Конго, Фото Getty Images

США намагаються змінити ситуацію: адміністрація Дональда Трампа пропонує Демократичній республіці Конго масштабні інвестиції та гарантії безпеки в обмін на доступ до ресурсів. Президент Конго Фелікс Чісекеді прямо порівнює ситуацію з війною в Україні, адже ідеться не лише про території, а й про майбутнє глобальних ланцюгів постачання. Як і у випадку України, США виступають посередником і потенційним гарантом безпеки, а питання миру тісно пов’язане з прозорістю, реформами та залученням західного капіталу.

Втім, багатством ДРК надрами, не означає добробут для населення. Понад 74% жителів країни живуть у злиднях. Кошти від видобутку копалин концентруються у руках еліт, а місцеві громади не отримують реального покращення життя, пише The Conversation. Значна частина видобутку копалин – кустарний, із залученням дитячої праці та корупційними схемами. Політика уряду Конго, ухвалена у столиці Кіншасі чи шахтарських регіонах, безпосередньо впливає на світові ланцюги постачання акумуляторів та електромобілів.

У 2022 році уряд ДРК тимчасово зупинив експорт із найбільшої шахти, що належить китайській компанії, – це одразу скоротило 10% світового виробництва кобальту, додає The Conversation. Місцеві еліти здатні перегруповувати міжнародних гравців відповідно до власних інтересів, а навіть місцеві вибори у шахтарських містах можуть впливати на глобальні ринки.

Як і у випадку України, питання миру і розвитку тісно пов’язані з доступом до стратегічних ресурсів та здатністю країни захищати свої інтереси на глобальному ринку. Але для Конго ця ситуація складніша через вплив Китаю на видобуток мінеральних копалин, тиск M23 та Руанди, а також бідність регіонів навколо шахт. Країна або стане черговою жертвою геополітичних ігор, або перетворитися на ключового гравця у світовій енергетичній революції, коментує CSIS.