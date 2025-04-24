Потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год полностью обеспечены – Марченко

За первые четыре месяца года бюджетная поддержка Украины от ключевых партнеров составляет около $17 млрд, сообщил на встрече финансового блока стран G7 в Вашингтоне министр финансов Сергей Марченко. Он заявил, что потребности во внешнем финансировании на текущий год полностью обеспечены.

Ключевые факты

Марченко выступил на встрече финансового блока стран G7 во время рабочего визита в Вашингтон в рамках Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.

В мероприятии приняли участие министры финансов и главы центробанков стран – членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии.

Обсуждено состояние финансовой системы Украины в 2025 году, важность продолжения комплексной поддержки Украины как во время полномасштабной войны, так и после завершения активных боевых действий.

«В текущем году бюджетная поддержка от ключевых партнеров составляет $16,8 млрд. Благодаря нашему слаженному сотрудничеству потребности во внешнем финансировании на текущий год полностью обеспечены. В то же время мы должны оставаться финансово подготовленными к любому развитию событий», – сказал министр финансов.

Он добавил, что при любых условиях в 2026 году «международная поддержка остается критически важной для сохранения финансовой стабильности, восстановления экономики и привлечения иностранных инвестиций».

По результатам первого квартала 2025 года доходы общего фонда государственного бюджета выросли на $1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Кроме того, благодаря выпуску государственных облигаций в бюджет уже привлечено $3 млрд в 2025 году.

Сокращение дефицита бюджета прогнозируется до 19,4% ВВП в 2025 году с 24% в 2024-м.

Контекст

Потребность во внешнем финансировании в 2025 году остается значительной и составляет $39,3 млрд.

31 марта в госбюджет поступил восьмой транш в размере около $400 млн (300,47 млн ​​СПЗ) от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

Также в апреле в Украину поступило €3,5 млрд от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility. Транш состоит из льготного финансирования (€3,1 млрд) и грантовой поддержки (€400 млн).

9 апреля 2025 года ЕС перевел Украине €1 млрд в рамках инициативы G7 ERA, направленной на покрытие приоритетных бюджетных расходов.

Япония предоставит кредит Украине в размере 471,9 млрд японских иен (около $3 млрд) в рамках инициативы G7 ERA.