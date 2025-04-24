Потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год полностью обеспечены – Марченко

За первые четыре месяца года бюджетная поддержка Украины от ключевых партнеров составляет около $17 млрд, сообщил на встрече финансового блока стран G7 в Вашингтоне министр финансов Сергей Марченко. Он заявил, что потребности во внешнем финансировании на текущий год полностью обеспечены.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ключевые факты
- Марченко выступил на встрече финансового блока стран G7 во время рабочего визита в Вашингтон в рамках Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.
- В мероприятии приняли участие министры финансов и главы центробанков стран – членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии.
- Обсуждено состояние финансовой системы Украины в 2025 году, важность продолжения комплексной поддержки Украины как во время полномасштабной войны, так и после завершения активных боевых действий.
- «В текущем году бюджетная поддержка от ключевых партнеров составляет $16,8 млрд. Благодаря нашему слаженному сотрудничеству потребности во внешнем финансировании на текущий год полностью обеспечены. В то же время мы должны оставаться финансово подготовленными к любому развитию событий», – сказал министр финансов.
- Он добавил, что при любых условиях в 2026 году «международная поддержка остается критически важной для сохранения финансовой стабильности, восстановления экономики и привлечения иностранных инвестиций».
- По результатам первого квартала 2025 года доходы общего фонда государственного бюджета выросли на $1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Кроме того, благодаря выпуску государственных облигаций в бюджет уже привлечено $3 млрд в 2025 году.
- Сокращение дефицита бюджета прогнозируется до 19,4% ВВП в 2025 году с 24% в 2024-м.
Контекст
Потребность во внешнем финансировании в 2025 году остается значительной и составляет $39,3 млрд.
31 марта в госбюджет поступил восьмой транш в размере около $400 млн (300,47 млн СПЗ) от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).
Также в апреле в Украину поступило €3,5 млрд от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility. Транш состоит из льготного финансирования (€3,1 млрд) и грантовой поддержки (€400 млн).
9 апреля 2025 года ЕС перевел Украине €1 млрд в рамках инициативы G7 ERA, направленной на покрытие приоритетных бюджетных расходов.
Япония предоставит кредит Украине в размере 471,9 млрд японских иен (около $3 млрд) в рамках инициативы G7 ERA.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.