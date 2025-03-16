Армія небайдужих. Волонтери «Добробату» відновлюють зруйноване росіянами, не чекаючи на офіційну відбудову. Хто менеджерить мережу на 50 000 людей?

Спільнота «Добробат» обʼєднала 50 000 волонтерів, які допомагають розбирати завали й відбудовувати житло. Як влаштована ця унікальна організація?

Війна зруйнувала чи сильно пошкодила майже 4000 закладів освіти і понад 250 000 житлових будинків, залишивши без домівки понад 3,5 млн українців, свідчать дані проєкту «Росія заплатить» Київської школи економіки.

Майже 90% зруйнованого житла — приватні індивідуальні будинки. Волонтери проєкту «Добробат», заснованого громадським діячем Віктором Андрусівим, 41, та підприємцем Ростиславом Смірновим, 33, за 2,5 року полагодили, принаймні частково, понад 10 000 обʼєктів.