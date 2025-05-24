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14‐й окремий полк безпілотних авіакомплексів майже три роки палить глибокі тили Росії. Щоб палити ще глибше, йому потрібні найкращі інженери галузі. Як полк навчився залучати фахівців, які працювали над ракетами Ілона Маска та проєктами Boeing?
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