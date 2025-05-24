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Удари у серце ворога. 14-й полк прославився ударами по складах та аеродромах у російському тилу. Як цьому допомагатимуть інженери з досвідом у Boeing та SpaceX

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

7 хв читання

Фідель, 14‐й окремий полк безпілотних авіакомплексів, Юрія, Авіс, рекрутер, БПЛА, DeepStrike /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

14-й полк відомий атаками на російські заводи ВПК та ударами по аеродрому Енгельс-2. Найбільше співзасновнику полку Фіделю запам’яталися влучні атаки на російські арсенали, що спричинили снарядний голод ворога. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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14‐й окремий полк безпілотних авіакомплексів майже три роки палить глибокі тили Росії. Щоб палити ще глибше, йому потрібні найкращі інженери галузі. Як полк навчився залучати фахівців, які працювали над ракетами Ілона Маска та проєктами Boeing?

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