30 найбільших оборонних компаній Польщі. Рейтинг Forbes Polska

Forbes Polska опублікував рейтинг найбільших оборонних компаній Польщі. У топ-30 потрапили державні та приватні підприємства, які виробляють зброю та постачають уніформу та захисне спорядження для

Forbes Polska опублікував рейтинг найбільших компаній, які виробляють зброю, боєприпаси та обладнання для оборони країни. Більшість компаній у списку належать Польській зброярській групі (PGZ) — одного з найбільших оборонних концернів в Європі. Втім, до 30 увійшли і приватні підприємства, які займаються постачанням уніформи та захисного спорядження.

Приватні компанії прориваються на ринок

У польській оборонній промисловості домінують державні компанії та іноземні інвестори. Проте, попри обмежену підтримку Міністерства національної оборони для місцевого бізнесу, кілька приватних фірм все ж таки досягти значних прибутків. Вони поставляють продукцію для військових.

Приватним підприємствам нелегко конкурувати у сфері оборони. Але якісне виконання замовлень та постійне вдосконалення продукції відкривають їм шлях до міжнародної експансії.

WB Electronics – найяскравіша зірка цього сегменту. Один із її співзасновників і віцепрезидент Адам Бартошевич неодноразово критикував уряд за фаворитизм щодо державних підприємств. Разом із Пйотром Войцеховським вони створили компанію, що швидко розвивається, а її оборот уже сягнув €334 млн. Вони зробили ставку на високотехнологічні розробки, яких не мали державні гравці.