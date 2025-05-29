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Forbes Digital

«Шанс на перебудову». Як Україна і український бізнес зміняться за пʼять років. Відповідають керівники «Нової пошти», Genesis, ОККО, «Київстар», «Аврори» та MasterZoo

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes
Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes
Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

5 хв читання

Бізнес в Україні за п'ять років: погляд «Аврори», «Нової пошти», ОККО, Київстар, Genesis, MasterZoo. /Антон Забєльський (3), Артем Галкін(2), для Forbes Ukraine; надано пресслужбою (2)

Зліва на право: редактор засновник Forbes Федорін, співвласник «Аврори» Жиденко, CEO Genesis Многолєтній, співзасновник «Нової пошти» Климов, засновниця MasterZoo Кошарна, СЕО ОККО Даниляк, CEO «Київстар» Комаров Фото Антон Забєльський (3), Артем Галкін(2), для Forbes Ukraine; надано пресслужбою (2)

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Як лідери українського бізнесу планують розвивати свої компанії у наступні п'ять років? Як започаткувати власну справу? Які можливості для Forbes Ukraine вони бачать? На ці питання у спецвипуску до пʼятиріччя Forbes Ukraine «Business Breakfast із Володимиром Федоріним»відповіли: співзасновник «Нової пошти» Вячеслав Климов, CEO Genesis Володимир Многолєтній, СЕО ОККО Василь Даниляк, CEO «Київстар» Олександр Комаров, засновниця MasterZoo Поліна Кошарна та співвласник «Аврори» Лев Жиденко

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