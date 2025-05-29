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Як лідери українського бізнесу планують розвивати свої компанії у наступні п'ять років? Як започаткувати власну справу? Які можливості для Forbes Ukraine вони бачать? На ці питання у спецвипуску до пʼятиріччя Forbes Ukraine «Business Breakfast із Володимиром Федоріним»відповіли: співзасновник «Нової пошти» Вячеслав Климов, CEO Genesis Володимир Многолєтній, СЕО ОККО Василь Даниляк, CEO «Київстар» Олександр Комаров, засновниця MasterZoo Поліна Кошарна та співвласник «Аврори» Лев Жиденко
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