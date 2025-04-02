Пʼять років Forbes Ukraine: що можна дізнатися про український бізнес, якщо прочитати всі 34 номери журналу Forbes (Дев’ять інсайтів)

Головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко взявся проаналізувати в одному дописі всі журнальні статті Forbes Ukraine за пʼять років. І у нього вийшло. Звичайно, не обійшлося без ШІ. Як змінився український бізнес за два роки пандемії і три роки великої війни, або, якщо спитати по іншому, за час роботи Forbes Ukraine? Gemini 1.5 Pro вважає, що зміни на краще, Давиденко з нею повністю згоден

30 березня 2020 року американський Forbes оголосив, що ліцензію на видання в Україні отримали бізнесмен Артур Гранц і головний редактор Forbes Ukraine першого пришестя Володимир Федорін.

Думаю, що якби їм сказали, що перші пʼять років пройдуть у контексті світової пандемії й великої війни в Україні, вони б так не раділи свіжесенькій ліцензії. Однак результат на табло.

У березні 2025-го Forbes Ukraine – динамічна компанія, в якій працює понад 90 людей, виторг порівняно з довоєнним 2021-м зріс у чотири рази, до 202 млн грн. Forbes Ukraine – це прибутковий медійний бізнес, в основі якого – якісна ділова журналістика.

Не лякайтеся – я не буду присвячувати редакторську статтю нашим досягненням і планам: по-перше, це нескромно…

По-друге, подивитися, як змінився український бізнес за останні пʼять років, цікавіше. І журнал Forbes – хороший інструмент для такого дослідження. Ми встигли випустити 34 номери (зробили 35, але один не вийшов через вторгнення), в яких було з пів сотні різноманітних рейтингів і понад 1000 статей та інтерв’ю про український бізнес. Щось ми про український бізнес точно знаємо.

Щоб написати наступну частину, я перечитав всі 34 номери Forbes…

Насправді ні! Просто завантажив їх у гуглівський ШІ-сервіс Notebook LM і потім з півтори години прискіпливо допитував ШІ, що ж цікавого-важливого сталося з українським бізнесом за останні пʼять років. Вийшли такі собі підсумки бізнес-пʼятиріччя за версією Forbes Ukraine і мовної моделі Gemini 1.5 Pro.

Далі – запити і відповіді в скороченому вигляді, але без викривлення змісту.

Назви компанію, яку можна назвати чемпіоном українського бізнесу за останні пʼять років.

Одним із найбільш очевидних переможців є мережа магазинів «Аврора». За 2023 рік кількість її магазинів збільшилася на 495 одиниць, а виторг зріс удвічі, досягнувши 26,9 млрд грн. У 2024-му виторг мережі зріс ще на 42,5%, перевищивши 46 млрд грн.

«Аврора» відкривала новий магазин у середньому кожні 18 годин і наразі є найбільшою роздрібною мережею України за кількістю магазинів, маючи понад 1650 точок, зокрема 30 у Румунії. Плани «Аврори» не обмежуються Україною та Румунією, вона також розглядає вихід на ринки Балкан.

Найкращими підприємцями України у 2024 році за версією Forbes Ukraine стали Лев Жиденко і Тарас Панасенко – співзасновники «Аврора Мультимаркет» Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Кого можна назвати головним, хто програв?

Сферу туризму. З 2020 року цей ринок у кризі спочатку через пандемію, а потім – повномасштабне вторгнення. Тільки за 2020 рік галузь впала на 50%.

Ігор Коломойський: бізнесмен восени 2023-го отримав три підозри за можливе виведення коштів з ПриватБанку і досі перебуває у СІЗО. Його затримання та кримінальні провадження мали серйозний негативний вплив на його бізнес-імперію.

Як український бізнес змінив свої стратегії, виділи основні патерни.

1. Адаптація до воєнних умов і підвищення стійкості. Бізнеси зосередилися на забезпеченні безпеки співробітників, підтримці операційної діяльності, а також на допомозі Збройним силам України. Стійкість і здатність швидко відновлюватися стали визначальними характеристиками успішного бізнесу в цей період.

2. Прискорення цифрової трансформації та впровадження технологій, зокрема штучного інтелекту.

3. Посилення експортної орієнтації та пошук нових ринків. Компанії почали шукати нові ринки збуту в країнах Європейського Союзу, MENA, Азії. Частина компаній створила виробничі потужності за кордоном або перенесла виробництво.

Яка з українських компаній виявилася найбільш адаптивною?

Однією з таких компаній є МХП («Миронівський хлібопродукт»). Її адаптивність проявляється у кількох ключових аспектах:

• Стратегічна перебудова бізнес-моделі: МХП активно переходить від ролі сировинної компанії до кулінарної, розвиваючи власну роздрібну мережу та збільшуючи інвестиції у виробництво готової продукції.

• Пошук міжнародних партнерів: купівля європейських активів Perutnina та Uvesa, а також співпраця із саудівською компанією SALIC для виходу на ринки ЄС та Близького Сходу є прикладом адаптації до глобальної конкуренції.

Юрій Косюк, засновник аграрного холдингу МХП із капіталізацією майже $0,7 млрд Фото прес-служба

Які основні помилки зробив український бізнес за цей час?

Недооцінка ризиків великої війни. Більшість згаданих бізнесменів вважали війну нераціональною і тому малоймовірною подією.

Недостатня готовність до відстоювання економічних реформ. Слабка інституційна спроможність бізнесу в лобіюванні інтересів залишається проблемою для підприємців.

Як змінилися відносини між бізнесом і державою?

Складно на основі доступних даних дати однозначну відповідь. Є кілька згадок, що свідчать про посилення ролі держави в економіці та підвищення рівня регулювання і контролю. В умовах війни та економічної нестабільності держава стала відігравати більш активну роль у регулюванні бізнесу. Податкові перевірки, кримінальні справи, арешт рахунків, націоналізація сприймаються підприємцями як тиск на бізнес.

Війна зумовила безпрецедентну мобілізацію бізнесу на підтримку армії та населення. Є тісна співпраця бізнесу з державою у сфері оборони та гуманітарної допомоги. Ця співпраця свідчить про нову якість відносин, де бізнес виступає як важливий партнер держави у забезпеченні національної безпеки та соціальної стабільності.

Залучення бізнесу до обговорення та формування державної політики. Зʼявляються приклади, коли держава прислухається до думки бізнесу та залучає його до розробки економічних ініціатив. Наприклад, налагодження постачання для Міноборони, розвиток вітчизняного виробництва БПЛА.

Аналог квадрокоптера DJI Mavic – український удосконалений ударний дрон «Шмавік» під час демонстрації зразків вітчизняної зброї Фото УНІАН

Як змінилося суспільне ставлення до підприємців в Україні?

Війна суттєво змінила ставлення. Підприємці проявили себе як патріотичні й ефективні борці за існування держави. Зараз 82% опитаних українців ставляться до підприємців позитивно, і цей показник зріс порівняно з минулим роком.

А як змінилося ставлення підприємців до України?

Раніше могли існувати певні скептичні настрої або фокус на особистому бізнесі поза контекстом національних інтересів, а зараз спостерігається значне зростання патріотизму, відповідальності та віри в майбутнє України. Підприємці все більше ототожнюють свій успіх з успіхом України та готові активно працювати для її відновлення та розвитку.

Олександр Конотопський каже, що успіх Ajax Systems – виняток із правил Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Про кого Forbes Ukraine писав найчастіше за останні пʼять років?

Бізнесмен, який згадується найчастіше як у редакційних матеріалах, так і в контексті різних рейтингів і проєктів Forbes за останні п’ять років – Олександр Конотопський, засновник компанії Ajax Systems.